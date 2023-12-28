Почеттино: "Мадуэке показал, что расстроен мной"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино похвалил вингера Нони Мадуэке, который использовал свое разочарование для достижения победы над "Кристал Пэлас".
До дерби с "Пэлас" Мадуэке сыграл лишь два часа в этом сезоне Премьер-Лиги, и в прессе даже появились слухи, что Нони может уйти из "Челси" в январе.
Против "Пэлас" Мадуэке тоже появился лишь на заключительные 20 минут, однако именно Нони заработал и реализовал пенальти, который позволил "Челси" вырвать победу 2:1.
После матча Почеттино похвалил Мадуэке. Маурисио чувствует, что 21-летний англичанин был мотивирован дефицитом игровых минут.
"В его игре есть свобода — и это делает разницу. Он сделал то, что нам требовалось в тот момент".
"Он вышел играть так, как мне нравится, потому что он показал, что расстроен мной. Окей, иногда он был травмирован, но мне правда показалось, что он думал: "Теперь я покажу тренеру, что он может доверять мне".
"То, что я сказал ему после матча, останется между нами, но это было о том, что он кое-что доказал".
"Игроки должны показывать мне, что я могу доверять им. Настрой — это по-настоящему важно, потому что на одном мастерстве в Премьер-Лиге далеко не уедешь".
"Конечно, мастерство необходимо, но если у тебя нет правильного настроя и правильного отношения каждый день к тренировкам и матчам, тогда тебе будет сложно проявлять себя. Если у вас молодая команда, то проявлять себя — значит не думать чересчур, а сражаться за себя и команду".
"Было так приятно получить этот импульс энергии, когда мы решили выпустить его на поле на концовку матча".
"Именно таким образом он и должен вести себя каждый день. Это не так, что здесь есть какие-то плохие люди, которые не хотят, чтобы он или кто-то еще играл. Он обладает мастерством, и было бы грустно выходить и не проявлять себя".
"Ты можешь показать свой талант, только если у тебя есть правильный настрой", — сообщил Почеттино Evening Standard.
28.12.2023 07:00
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Последние комментарии:
Что это аргентинское недоразумение гонит? Выпустил чисто из-за того, что уже место горит, пускай хоть кто-нибудь жопу выйдет и спасёт. Если бы в клубе был Одои, то он бы и его выпустил от отчаяния. Да он даже бы Сарра выпустил в атаку, если бы тот играл там.
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