Почеттино: "Мадуэке показал, что расстроен мной"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино похвалил вингера Нони Мадуэке, который использовал свое разочарование для достижения победы над "Кристал Пэлас".

До дерби с "Пэлас" Мадуэке сыграл лишь два часа в этом сезоне Премьер-Лиги, и в прессе даже появились слухи, что Нони может уйти из "Челси" в январе.



Против "Пэлас" Мадуэке тоже появился лишь на заключительные 20 минут, однако именно Нони заработал и реализовал пенальти, который позволил "Челси" вырвать победу 2:1.



После матча Почеттино похвалил Мадуэке. Маурисио чувствует, что 21-летний англичанин был мотивирован дефицитом игровых минут.



"В его игре есть свобода — и это делает разницу. Он сделал то, что нам требовалось в тот момент".



"Он вышел играть так, как мне нравится, потому что он показал, что расстроен мной. Окей, иногда он был травмирован, но мне правда показалось, что он думал: "Теперь я покажу тренеру, что он может доверять мне".



"То, что я сказал ему после матча, останется между нами, но это было о том, что он кое-что доказал".



"Игроки должны показывать мне, что я могу доверять им. Настрой — это по-настоящему важно, потому что на одном мастерстве в Премьер-Лиге далеко не уедешь".



"Конечно, мастерство необходимо, но если у тебя нет правильного настроя и правильного отношения каждый день к тренировкам и матчам, тогда тебе будет сложно проявлять себя. Если у вас молодая команда, то проявлять себя — значит не думать чересчур, а сражаться за себя и команду".



"Было так приятно получить этот импульс энергии, когда мы решили выпустить его на поле на концовку матча".



"Именно таким образом он и должен вести себя каждый день. Это не так, что здесь есть какие-то плохие люди, которые не хотят, чтобы он или кто-то еще играл. Он обладает мастерством, и было бы грустно выходить и не проявлять себя".



"Ты можешь показать свой талант, только если у тебя есть правильный настрой", — сообщил Почеттино Evening Standard.