Гвардиола надеется на возвращение Холанда в январе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд вернется только в январе, а также отчитался о новой потере.

Несмотря на поездку с командой на клубный Чемпионат Мира, Холанд не принял участия в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" накануне.



У Эрлинга, напомним, была обнаружена трещина в кости стопы, и 23-летний норвежец также пропустит заключительный матч "Сити" в 2023 году — против "Шеффилд Юнайтед" в ближайшую субботу.



"Он все еще не с командой. Что касается кости, то он чувствует себя лучше, но он все еще не провел ни одной тренировки с нами".



"К сожалению, декабрь — такой напряженный период, здесь так много матчей. Январь будет слегка менее напряженным. Надеюсь, в январе он сможет вернуться", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.



Победа 1:3 над "Эвертоном" оказалась омрачена для "горожан" травмой лодыжки Джона Стоунса, который был вынужденно заменен в первом тайме, и у Гвардиолы есть плохое предчувствие.



"Это не выглядит хорошо, но мы посмотрим", — сообщил Гвардиола Amazon Prime.