"Сити" одержал волевую победу над "Эвертоном"

Трижды забив во втором тайме, "Манчестер Сити" одержал волевую победу 1:3 в гостях у "Эвертона" и вернулся в топ-4 Премьер-Лиги.

Впервые в сезоне в стартовом составе "ирисок" был назван Андре Гомеш. Он и Бету заменили Идриссу Гейе с Домиником Калверт-Левином.



По сравнению с финалом клубного Чемпионата Мира против "Флуминенсе" из стартового состава "горожан" пропали Рубен Диаш и Рико Льюис, которых заменили Мануэль Аканджи и Матеуш Нунеш.



Хозяева "Гудисон Парк" сразу же отдали мяч сопернику и окопались на своей половине поле, полностью сосредоточившись на обороне.



Первый реальный момент открыть счет гости имели на 14-й минуте, но голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд отразил и удар Нунеша, и добивание Хулиана Альвареса.



На 24-й минуте Пикфорд еще раз выручил свою команду, не позволив отличиться Джеку Грилишу.



"Ириски" молчали впереди до 29-й минуты — но сразу открыли счет. "Горожане" потеряли мяч в своей штрафной, чем воспользовался Дуайт Макнил, прострелив с левого края площадки во вратарскую, где свою ногу подставил Джек Харрисон — 1:0.



На 33-й минуте Харрисон имел еще один момент, но Эдерсон отразил летевший под перекладину мяч после мощного удара Джека с края штрафной.



В остатке тама "Сити" не только не создал ничего впереди, но и потерял с травмой Джона Стоунса, которого заменил Йошко Гвардиол.



Зато во втором тайме дело довольно быстро сдвинулось с мертвой точки. Уже на 53-й минуте Фил Фоден дальним ударом поразил ближний угол ворот Пикфорда — 1:1.



"Горожане" воодушевились, и их натиск увенчался назначением пенальти на 62-й минуте. Это Амаду Онана рукой заблокировал удар Натана Аке. Альварес подошел к 11-метровой отметке и пробил по центру — 1:2.



Еще какое-то время гости доминировали над соперником, но затем чуть остепенились, потому что хозяева принялись показывать зубы. На 75-й минуте Калверт-Левин, замыкая прострел партнера, просто не попал по воротам.



"Эвертон" рисковал и в итоге за это поплатился. На 86-й минуте Пикфорд отдал передачу в борьбу на своего защитника, в результате чего Бернарду Силва совершил перехват и перебросил мяч через голкипера — 1:3.



Остаток матча был отмечен лишь попаданием Фодена в штангу.



"Сити" полностью доминировал на соперником в начале матча, и гол Харрисона выглядел совершенно нелогичным. Однако после перерыва "горожане" исправили это недоразумение и набрали важные три очка.



"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче

