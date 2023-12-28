"Сити" одержал волевую победу над "Эвертоном"
Трижды забив во втором тайме, "Манчестер Сити" одержал волевую победу 1:3 в гостях у "Эвертона" и вернулся в топ-4 Премьер-Лиги.
Впервые в сезоне в стартовом составе "ирисок" был назван Андре Гомеш. Он и Бету заменили Идриссу Гейе с Домиником Калверт-Левином.
По сравнению с финалом клубного Чемпионата Мира против "Флуминенсе" из стартового состава "горожан" пропали Рубен Диаш и Рико Льюис, которых заменили Мануэль Аканджи и Матеуш Нунеш.
Хозяева "Гудисон Парк" сразу же отдали мяч сопернику и окопались на своей половине поле, полностью сосредоточившись на обороне.
Первый реальный момент открыть счет гости имели на 14-й минуте, но голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд отразил и удар Нунеша, и добивание Хулиана Альвареса.
На 24-й минуте Пикфорд еще раз выручил свою команду, не позволив отличиться Джеку Грилишу.
"Ириски" молчали впереди до 29-й минуты — но сразу открыли счет. "Горожане" потеряли мяч в своей штрафной, чем воспользовался Дуайт Макнил, прострелив с левого края площадки во вратарскую, где свою ногу подставил Джек Харрисон — 1:0.
На 33-й минуте Харрисон имел еще один момент, но Эдерсон отразил летевший под перекладину мяч после мощного удара Джека с края штрафной.
В остатке тама "Сити" не только не создал ничего впереди, но и потерял с травмой Джона Стоунса, которого заменил Йошко Гвардиол.
Зато во втором тайме дело довольно быстро сдвинулось с мертвой точки. Уже на 53-й минуте Фил Фоден дальним ударом поразил ближний угол ворот Пикфорда — 1:1.
"Горожане" воодушевились, и их натиск увенчался назначением пенальти на 62-й минуте. Это Амаду Онана рукой заблокировал удар Натана Аке. Альварес подошел к 11-метровой отметке и пробил по центру — 1:2.
Еще какое-то время гости доминировали над соперником, но затем чуть остепенились, потому что хозяева принялись показывать зубы. На 75-й минуте Калверт-Левин, замыкая прострел партнера, просто не попал по воротам.
"Эвертон" рисковал и в итоге за это поплатился. На 86-й минуте Пикфорд отдал передачу в борьбу на своего защитника, в результате чего Бернарду Силва совершил перехват и перебросил мяч через голкипера — 1:3.
Остаток матча был отмечен лишь попаданием Фодена в штангу.
"Сити" полностью доминировал на соперником в начале матча, и гол Харрисона выглядел совершенно нелогичным. Однако после перерыва "горожане" исправили это недоразумение и набрали важные три очка.
"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
28.12.2023 01:15
Просмотров: 210
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Заправочка жёлтенькой лузерпульцам и ручному витале начинается.
(ответить)
Ситюки это жопaнюхи астон виллы
(ответить)
Манкунианская давалка снова не подвела.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
С такой игрой Эвертон точно не вылетит. Нормально так дровосеки Дайча помяли чемпионов, но чемпионы есть чемпионы...
(ответить)
А как раздухарились то тут все после первого тайма. Соснули?
(ответить)
ЧМЫРИ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий