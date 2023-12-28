"Челси" вырвал победу против "Пэлас" благодаря Мадуэке
Заработанный и реализованный пенальти Нони Мадуэке позволил "Челси" вырвать победу 2:1 в непростом матче против "Кристал Пэлас".
Наставник "синих" Маурисио Почеттино сменил половину полевых игроков относительно поражения 2:1 от "Вулверхэмптона", оказав доверие Бенуа Бадиашиле, Яну Матсену, Мойсесу Кайседо, Михаилу Мудрику и Кристоферу Нкунку.
У "орлов" лишь Эберечи Эзе поменял в старте Уилла Хьюза.
Первый голевой момент возник на девятой минуте, когда Матсен уже продрался через голкипера гостей Дина Хендерсона, однако Тайрик Митчелл вынес катившийся в пустые ворота мяч.
Свой второй шанс хозяева использовали. на 13-й минуте Мало Гюсто сыграл в стенку с Нкунку, после чего с левого края штрафной прострелил на Мудрика, и тот в касание поразил ворота — 1:0.
Вскоре Мудрик выскочил один на один после отличной передачи Николаса Джексона и пытался подсечь мяч перед Хендерсоном, но тот не позволил перехитрить себя.
Постепенно игра успокоилась, моменты возникать перестали. А когда уже шло добавленное к первому тайму время, "Пэлас" внезапно сравнял счет. Джордан Айю выполнил заброс в район дальней штанги, где оставленный без опеки Майкл Олисе технично принял мяч грудью и сразу пробил — 1:1.
Во втором тайме игра у "Челси" разладилась. "Синие" делали ставку на позиционный футбол, но действовали беззубо. "Пэлас" предпочитал контратаковать и выглядел острее.
На 74-й минуте гости, наконец, создали реальную голевую возможность. Конор Галлахер вывел на удар в штрафной Джексона, но крученый удар Николаса оказался неточным.
Спустя пару минут Джексон поразил ворота Хендерсона, пробив в касание ногой после заброса Тиаго Силвы к дальней штанге, однако из-за офсайда у Николаса гол не был засчитан.
Тем не менее, "Челси" все же был вознагражден за свою настойчивость в концовке. Отошедший в оборону Эзе сбил на границе своей штрафной Нони Мадуэке, и сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 1:2.
В остатке матча "орлы" в очередной раз проверили Джордже Петровича, но на этом все.
"Челси" обидным образом пропустил "гол в раздевалку", чем, возможно, объясняется неважная игра "синих" после перерыва. "Пэлас" вполне мог получить ничью в этом матче — и даже больше, однако роковая ошибка Эзе обрекла "орлов" на поражение.
"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
28.12.2023 00:30
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Последние комментарии:
Судья- казёл продажная ты!
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КОРОЛИ!!!
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Какая у Грилиша попка апетитная)
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Теперь на законном месте. Молодцы!
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зеропуки, почему вы смотрели матч чавси? сити же начал матч еще до перерыва в матче чавси
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10 Челси 19 25
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с победой пенсики и братьев наших меньших, колбасников, также с победой! пошёл спать, наконец-то с плюс моралью!
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КОРОЛИ!!!
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Не, всё-таки не зря у Пэлас всего 4 победы в 19 матчах. Силовая команда, но ужасно бестолковая. Эзе, как минимум три перспективные атаки заруинил своим единалом. И поделом им с такой игрой. Пенсы молодцы, дожали, но тоже не ч очевидным преимуществом игры особой всё равно пока нет, беготня и какие-то эпизоды.
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27.12.2023 22:31 #
dexter
Ща дедушка Рой набутылит Поча и его трубачистов
Источник: http://fapl.ru/posts/104850/?c=1#c7874327
(ответить)
Пакет красава... Замены сработали! Мудрик осваиваетя ... Хорош принося пользу Челси! С ПОБЕДОЙ!
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я думал он снова забыл выпустить Нкунку на поле, оказалось тот пробегал 70 минут, но почему то ни разу не попал в кадр)))
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Эт чё, если и Ситей, ака ебыри портовых, победит, то будет двойная заправка для лузерпульцев?
Верим и ждём.
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НАСОСАЛИ ПИДOРАСЫ ПОЗОРНЫЕ ЛЕВЫЙ ПЕНАЛЬТИ! Мы КРИСТАЛ ПЕЛАС мы КОРОЛИ ЛОНДОНА нас так просто не сломать! Радуйтесь своему 10 месту ничтожества!
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скажите спасибо, моим яйцам.
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Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Почеттино. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.
Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
И отдельно хочется отметить молодежь Челси. Так четко выполнить установки тренера и показать невероятно зрелую и академичную игру так же достойно высшей похвалы.
Превосходная работа над ошибками и тактическая выучка от Маурисио. Браво!
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