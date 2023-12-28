"Челси" вырвал победу против "Пэлас" благодаря Мадуэке

Нони Мадуэке Заработанный и реализованный пенальти Нони Мадуэке позволил "Челси" вырвать победу 2:1 в непростом матче против "Кристал Пэлас".

Наставник "синих" Маурисио Почеттино сменил половину полевых игроков относительно поражения 2:1 от "Вулверхэмптона", оказав доверие Бенуа Бадиашиле, Яну Матсену, Мойсесу Кайседо, Михаилу Мудрику и Кристоферу Нкунку.

У "орлов" лишь Эберечи Эзе поменял в старте Уилла Хьюза.

Первый голевой момент возник на девятой минуте, когда Матсен уже продрался через голкипера гостей Дина Хендерсона, однако Тайрик Митчелл вынес катившийся в пустые ворота мяч.

Свой второй шанс хозяева использовали. на 13-й минуте Мало Гюсто сыграл в стенку с Нкунку, после чего с левого края штрафной прострелил на Мудрика, и тот в касание поразил ворота — 1:0.

Вскоре Мудрик выскочил один на один после отличной передачи Николаса Джексона и пытался подсечь мяч перед Хендерсоном, но тот не позволил перехитрить себя.

Постепенно игра успокоилась, моменты возникать перестали. А когда уже шло добавленное к первому тайму время, "Пэлас" внезапно сравнял счет. Джордан Айю выполнил заброс в район дальней штанги, где оставленный без опеки Майкл Олисе технично принял мяч грудью и сразу пробил — 1:1.

Во втором тайме игра у "Челси" разладилась. "Синие" делали ставку на позиционный футбол, но действовали беззубо. "Пэлас" предпочитал контратаковать и выглядел острее.

На 74-й минуте гости, наконец, создали реальную голевую возможность. Конор Галлахер вывел на удар в штрафной Джексона, но крученый удар Николаса оказался неточным.

Спустя пару минут Джексон поразил ворота Хендерсона, пробив в касание ногой после заброса Тиаго Силвы к дальней штанге, однако из-за офсайда у Николаса гол не был засчитан.

Тем не менее, "Челси" все же был вознагражден за свою настойчивость в концовке. Отошедший в оборону Эзе сбил на границе своей штрафной Нони Мадуэке, и сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 1:2.

В остатке матча "орлы" в очередной раз проверили Джордже Петровича, но на этом все.

"Челси" обидным образом пропустил "гол в раздевалку", чем, возможно, объясняется неважная игра "синих" после перерыва. "Пэлас" вполне мог получить ничью в этом матче — и даже больше, однако роковая ошибка Эзе обрекла "орлов" на поражение.

"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2023 00:30

Количество просмотров Просмотров: 883

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Последние комментарии:




  1. van-dijk 28.12.2023 01:02 # van-dijk
    Судья- казёл продажная ты!

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  2. narcot-fake 28.12.2023 01:01 # narcot-fake
    КОРОЛИ!!!

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  3. kiva 28.12.2023 00:55 # kiva
    Какая у Грилиша попка апетитная)

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  4. electric 28.12.2023 00:47 # electric
    Теперь на законном месте. Молодцы!

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  5. narcot 28.12.2023 00:44 # narcot
    зеропуки, почему вы смотрели матч чавси? сити же начал матч еще до перерыва в матче чавси

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  6. van-dijk 28.12.2023 00:42 # van-dijk
    10 Челси 19 25

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  7. skydreams 28.12.2023 00:40 # skydreams
    с победой пенсики и братьев наших меньших, колбасников, также с победой! пошёл спать, наконец-то с плюс моралью!

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  8. narcot-fake 28.12.2023 00:38 # narcot-fake
    КОРОЛИ!!!

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  9. sausage 28.12.2023 00:38 # sausage
    Не, всё-таки не зря у Пэлас всего 4 победы в 19 матчах. Силовая команда, но ужасно бестолковая. Эзе, как минимум три перспективные атаки заруинил своим единалом. И поделом им с такой игрой. Пенсы молодцы, дожали, но тоже не ч очевидным преимуществом игры особой всё равно пока нет, беготня и какие-то эпизоды.

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  10. narcot 28.12.2023 00:36 # narcot
    27.12.2023 22:31 #
    dexter

    Ща дедушка Рой набутылит Поча и его трубачистов

    Источник: http://fapl.ru/posts/104850/?c=1#c7874327

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  11. chelsiukpro 28.12.2023 00:36 # chelsiukpro
    Пакет красава... Замены сработали! Мудрик осваиваетя ... Хорош принося пользу Челси! С ПОБЕДОЙ!

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  12. ataman 28.12.2023 00:35 # ataman
    я думал он снова забыл выпустить Нкунку на поле, оказалось тот пробегал 70 минут, но почему то ни разу не попал в кадр)))

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  13. hachidlo 28.12.2023 00:34 # hachidlo
    Эт чё, если и Ситей, ака ебыри портовых, победит, то будет двойная заправка для лузерпульцев?
    Верим и ждём.

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  14. kristal-pelas 28.12.2023 00:33 # kristal-pelas
    НАСОСАЛИ ПИДOРАСЫ ПОЗОРНЫЕ ЛЕВЫЙ ПЕНАЛЬТИ! Мы КРИСТАЛ ПЕЛАС мы КОРОЛИ ЛОНДОНА нас так просто не сломать! Радуйтесь своему 10 месту ничтожества!

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  15. narcot-fake 28.12.2023 00:33 # narcot-fake
    скажите спасибо, моим яйцам.

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  16. van-dijk 28.12.2023 00:33 # van-dijk
    Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Почеттино. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.

    Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
    И отдельно хочется отметить молодежь Челси. Так четко выполнить установки тренера и показать невероятно зрелую и академичную игру так же достойно высшей похвалы.

    Превосходная работа над ошибками и тактическая выучка от Маурисио. Браво!

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