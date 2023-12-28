"Челси" вырвал победу против "Пэлас" благодаря Мадуэке

Заработанный и реализованный пенальти Нони Мадуэке позволил "Челси" вырвать победу 2:1 в непростом матче против "Кристал Пэлас".

Наставник "синих" Маурисио Почеттино сменил половину полевых игроков относительно поражения 2:1 от "Вулверхэмптона", оказав доверие Бенуа Бадиашиле, Яну Матсену, Мойсесу Кайседо, Михаилу Мудрику и Кристоферу Нкунку.



У "орлов" лишь Эберечи Эзе поменял в старте Уилла Хьюза.



Первый голевой момент возник на девятой минуте, когда Матсен уже продрался через голкипера гостей Дина Хендерсона, однако Тайрик Митчелл вынес катившийся в пустые ворота мяч.



Свой второй шанс хозяева использовали. на 13-й минуте Мало Гюсто сыграл в стенку с Нкунку, после чего с левого края штрафной прострелил на Мудрика, и тот в касание поразил ворота — 1:0.



Вскоре Мудрик выскочил один на один после отличной передачи Николаса Джексона и пытался подсечь мяч перед Хендерсоном, но тот не позволил перехитрить себя.



Постепенно игра успокоилась, моменты возникать перестали. А когда уже шло добавленное к первому тайму время, "Пэлас" внезапно сравнял счет. Джордан Айю выполнил заброс в район дальней штанги, где оставленный без опеки Майкл Олисе технично принял мяч грудью и сразу пробил — 1:1.



Во втором тайме игра у "Челси" разладилась. "Синие" делали ставку на позиционный футбол, но действовали беззубо. "Пэлас" предпочитал контратаковать и выглядел острее.



На 74-й минуте гости, наконец, создали реальную голевую возможность. Конор Галлахер вывел на удар в штрафной Джексона, но крученый удар Николаса оказался неточным.



Спустя пару минут Джексон поразил ворота Хендерсона, пробив в касание ногой после заброса Тиаго Силвы к дальней штанге, однако из-за офсайда у Николаса гол не был засчитан.



Тем не менее, "Челси" все же был вознагражден за свою настойчивость в концовке. Отошедший в оборону Эзе сбил на границе своей штрафной Нони Мадуэке, и сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 1:2.



В остатке матча "орлы" в очередной раз проверили Джордже Петровича, но на этом все.



"Челси" обидным образом пропустил "гол в раздевалку", чем, возможно, объясняется неважная игра "синих" после перерыва. "Пэлас" вполне мог получить ничью в этом матче — и даже больше, однако роковая ошибка Эзе обрекла "орлов" на поражение.



"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче