Ван Дейк уверен, что "Ливерпуль" справится с потерей Салаха

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его команда сможет справиться с потерей нападающего Мохамеда Салаха.

В начале января 31-летний Салах на несколько недель уедет выступать за сборную Египта на Кубке Африки. "Ливерпуль" лишится своего ведущего бомбардира, который забил 12 голов и отдал семь результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.



Однако на Boxing Day "Ливерпуль" одержал победу 0:2 над "Бернли" благодаря голам Дарвина Нуньеса и Диогу Жоты, и этот результат придает Ван Дейку уверенности насчет того, что "красные" не пропадут в отсутствие Салаха.



"Парням, которые играют в нападении, всегда важно забиваить голы. Я рад за Дарвина, то же самое с Диогу. Приятно снова видеть имена парней на табло".



"Также я хочу сказать, что Коди сыграл выдающимся образом, особенно в первом тайме. Это приятно видеть. Каждый должен продолжать подстегивать друг друга. Это единственный способ, как мы можем стать лучше".



"Другие в любом случае должны прибавить. Мы должны справиться с потерей Мо, и впереди у нас есть игроки, которые могут делать разницу. Давайте посмотрим, как мы справимся с этим", — цитирует Ван Дейка The Independent.