Ван Перси объяснил свой визит на "Олд Траффорд"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси объяснил свое присутствие на матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" во вторник вечером.

Во время первого матча после новости о покупке сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед" на трибунах "Олд Траффорд" были замечены бывшие игроки "красных дьяволов" Эдвин Ван дер Сар и Ван Перси.



Первого давно сватают на роль директора "Юнайтед", тогда как насчет Ван Перси еще в момент назначения Эрика Тен Хага летом 2022 циркулировали слухи о возможном вхождении Робина в тренерский штаб своего соотечественника.



У болельщиков появились подозрения, что Рэтклифф может предложить работу голландским легендам "Юнайтед", однако Ван Перси поспешил выступить с опровержением.



"Разумеется, это немного совпадение, что я оказался здесь сейчас вместе со своей женой и друзьями".



"Когда я посмотрел на расписание, то подумал про себя, что выберу этот матч, если у меня будет выбор. Это связано с нашими общими воспоминаниями насчет "Виллы". То был один из самых особенных вечеров для меня как для игрока "Манчестер Юнайтед" (хет-трик в сезоне 2012/13). "Вилла" очень хорошо выступает в этом сезоне, и будет приятно посмотреть эту игру", — сообщил Ван Перси MUTV перед матчем.