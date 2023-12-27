"Ньюкасл" уверен в аренде Филлипса

"Ньюкасл" уверен в согласовании сделки по аренде полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

В этом сезоне Филлипс еще не выходил в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги, а приближение Евро-2024 подталкивает 28-летнего англичанина к отъезду в клуб, где он сможет играть регулярно.



В предыдущие недели и месяцы Филлипса сватали во многие клубы, включая "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Фулхэм" и "Ювентус", однако наивысшие шансы заполучить Калвина имеет "Ньюкасл".



Как сообщает The Telegraph, у "Ньюкасла" пока нет договоренности с "Сити" или самим игроком, однако "сороки" надеются согласовать сделку уже в самом начале зимнего трансферного окна.



Из-за правил финансового фейр-плей трансферный бюджет "Ньюкасла" на январь крайне ограничен, и Филлипс видится идеальной возможностью для "сорок" укрепить свой обескровленный состав за относительно небольшие деньги.