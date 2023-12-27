Эллардайс считает, что Боуэн ближе всех в Премьер-Лиге к Салаху

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс назвал Джаррода Боуэна из "Вест Хэма" самым близким по позиции и стилю игроком к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Во время недавнего матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что 27-летний Боуэн является его любимым игроком за пределами своей собственной команды.



Как и Салах в "Ливерпуле", Боуэн несет на себе бремя ведущего бомбардира команды в этом сезоне, забив 11 голов в 17 матчах Премьер-Лиги, и Эллардайс соглашается, что египтянин и англичанин во многом похожи.



"Думаю, да. Думаю, он заслужил, чтобы люди рассматривали его таким образом".



"Некоторое время он не вызывался в сборную Англии, у него было затишье, но сейчас у него снова идет игра. Помимо всех своих игровых качеств, он обладает бомбардирским талантом".



"Возможно, они ("Ливерпуль") единственные, кто не недооценивают его в Премьер-Лиге. Он обладает интеллектом, он заслуживает играть в нападении, и ему гарантирован успех в Премьер-Лиге", — цитирует Эллардайса Liverpool Echo.