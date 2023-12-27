Йорк считает, Райс может оправдать свой ценник только трофеями

Легенда "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк считает, что полузащитник Деклан Райс оправдает свой ценник в 105 миллионов фунтов, только если принесет "Арсеналу" трофеи.

Пресса и болельщики не устают восхищаться, насколько хорошо вписался в игру "Арсенала" Райс после своего перехода из "Вест Хэма" минувшим летом.



Однако Йорк предпочитает быть осторожнее и пока не готов назвать это приобретение удачным для "канониров".



"Деклану Райсу нужно выиграть пару трофеев, прежде чем я изменю свою тон. Знаю, он забил важные голы против "Лутона" и "Манчестер Юнайтед", но этого ты и ожидаешь, когда тратишь такие огромные деньги".



"Несколько забитых голов не имеют особого значения, если ты финишируешь вторым в конце сезона. Это не то, что я хочу от игрока за 100 миллионов фунтов. Я хочу, чтобы он выиграл большие трофеи".



"Люди подумают, что это несправедливо, но 100 миллионов фунтов — это чертовски много, чтобы потратить их ради второго места. Если ты перешел за такие деньги, то должен обеспечить успех своему клубу. Иначе это не имеет смысла".



"Райс может забить важные голы, но это ничего не значит, если "Арсенал" не выиграет трофеи. Я ожидаю, что Райс станет современным Роем Кином и потащит команду к наградам. Если он сделает это, у меня не будет вопросов насчет его ценника".



"Думаю, Райс — очень хороший игрок, но я не вижу в нем игрока за 105 миллионов фунтов. Полагаю, таков сейчас трансферный рынок. Если Райс добьется успеха, я первым его поздравлю", — цитирует Йорка Football.London.