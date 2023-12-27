"Сити" согласовал покупку Эчеверри

"Манчестер Сити" окончательно согласовал приобретение атакующего полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри.

По информации The Guardian, в борьбе за Эчеверри "Сити" опередил "Барселону". "Горожане" согласились заплатить 25 миллионов евро (21.7 млн. фунтов) за игрока юношеской сборной Аргентины U-17.



"Сити" сразу же договорился с "Ривер Плейт" о том, что на ближайший год Эчеверри задержится в аргентинском клубе — уже на правах аренды. Фактически Клаудио повторит путь нападающего "горожан" Хулиана Альвареса.



"Ривер Плейт" был вынужден пойти на сделку с "Сити" после того, как Эчеверри отказался от продления своего контракта, рассчитанного до конца 2024 года.



Сделка уже полностью согласована, и в следующем месяце 17-летний полузащитник по прозвищу "Эль Дьяблито" официально свяжет себя отношениями с чемпионом Премьер-Лиги.