"Арсенал" может ограничиться арендными сделками в январе вместо приобретений.

Минувшим летом "Арсенал" крупно потратился на Деклана Райса, Кая Хаверца, Юрриена Тимбера и даже Давида Райю был вынужден оформить только в аренду с последующим выкупом.



Столь крупные траты ограничивают активность "Арсенала" в зимнее трансферное окно и практически исключают крупные приобретения вроде нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни, оцениваемого во многие десятки миллионов фунтов.



Как сообщает The Athletic, в январе главный тренер "Арсенала" Микель Артета хотел бы пригласить в свою команду защитника и полузащитника, но усиление "канонирам", вероятно, придется искать среди доступных для аренды игроков.



Что касается упомянутого Тоуни, то "Арсенал" действительно планирует подписать нападающего в 2024 году, но решением этой задачи, вероятно, займется уже следующим летом.



Среди игроков, которые находятся на радаре у "Арсенала", называются 17-летний защитник "Аякса" Йоррел Хато, полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди и вингер "Вулверхэмптона" Педру Нету.