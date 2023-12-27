МЮ будет консультироваться с Рэтклиффом насчет зимних трансферов

"Манчестер Юнайтед" не сможет совершить каких-либо значимых приобретений в январе или уволить своего главного тренера Эрика Тен Хага, не проконсультировавшись с сэром Джимом Рэтклиффом.

Напомним, 24 декабря "Юнайтед" объявил о том, что Рэтклифф согласовал покупку 25% акций клуба за 1.25 млрд. фунтов и получит контроль над футбольными операциями "красных дьяволов".



Формально это произойдет только после того, как сделка будет одобрена Премьер-Лигой. Это процесс займет от четырех до шести недель, рискуя завершиться, когда зимнее трансферное окно уже закроется.



Однако "Юнайтед", будучи публичной компанией, распространил через фондовую биржу Нью-Йорка 241-страничный документ, из которого следует, что Рэтклифф получает влияние в клубе немедленно.



Любые решения насчет январских трансферов — покупок, продаж или аренд — "Юнайтед" сможет принять только после консультаций с главой химической компании Ineos.



То же самое касается судьбы Тен Хага и спортивного директора Джона Мерто, которые не могут быть уволены без участия Рэтклиффа, сообщает Evening Standard.



И если Тен Хаг слегка укрепил свое положение волевой победой над "Астон Виллой" накануне (3:2), то позиция Мерто выглядит шатко — Рэтклифф явно настроен привести в "Юнайтед" другого спортивного директора.