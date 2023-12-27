Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро пропустит до пяти недель с растяжением задней поверхности бедра.

Эту травму Ромеро получил в победном для "Тоттенхэма" матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувшую субботу (2:1), будучи замененным в перерыве.



Как сообщает The Guardian, углубленное обследован подтвердило худшие опасения "шпор", и теперь 25-летний аргентинец рискует пропустить весь январь.



Стоит отметить, что Ромеро едва вернулся после трехматчевой дисквалификации. В лазарете "Тоттенхэма" остается партнер Кристиана по центру обороны Микки Ван де Вен, который надеется поправить здоровье к середине января.



"У нас не такие уж замечательные новости насчет Ромеро. Он прошел углубленное обследование на днях. Это растяжение задней поверхности бедра. Поэтому мы ориентируемся недели на четыре-пять. Мы расстроены, что потеряли его. Разумеется, нам его не хватало во время дисквалификации, а теперь, когда он едва вернулся и ситуация стабилизировалась, мы потеряли его снова", — сообщил главный тренер "шпор" Анге Постекоглу.