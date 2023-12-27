Пирс сомневается, что Тоуни подходит "Арсеналу"

Бывший игрок сборной Англии Стюарт Пирс усомнился в том, что нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни может стать хорошим приобретением для "Арсенала" по соотношению цены и качества.

Тоуни считается одной из главных трансферных целей "Арсенала" на январь, когда как раз истекает восьмимесячная дисквалификация Айвена за нарушение запрета на ставки.



Однако "Брентфорд", если верить слухам, оценивает своего бомбардира в 80 миллионов фунтов, вдобавок Пирс отмечает, что Тоуни уже 27 лет.



"Возраст Тоуни — важный аспект, который нужно учитывать. Люди хотят, чтобы качество соответствовало цене. До своей дисквалификации он был неудержим, блестяще выступая за "Брентфорд".



"Думаю, он выдающийся игрок, но я не знаю, будет ли цена, которую за него попросит "Брентфорд", соответствовать качеству. "Брентфорд" захочет выручить круглую сумму за него, несмотря на то, что большую часть последних девяти месяцев он не касался мяча", — сообщил Пирс Daily Express.