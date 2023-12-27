Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Йозуа Киммихе. "Арсенал" — претендент номер один на Гонсалу Инасиу. "Тоттенхэм" готов купить Артура Вермерена. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Бавария" и "Реал" хотят защитника "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана. (Sport)



"Юнайтед" заинтересован в приглашении полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха. (Ekrem Konur)



"Интер" хочет купить нападающего, рассматривая Мехди Тареми из "Порту", Антони Мартиаля из "Юнайтед" и Армандо Бройю из "Челси". (Gazzetta dello Sport)



"Манчестер Сити" близок к покупке атакующего полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри. (ESPN)



"Арсенал" имеет лучшие шансы заполучить защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу, который также интересен "Ливерпулю". (A Bola)



Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш, которого сватают в "Арсенал" и "Челси", хочет остаться в Лиссабоне. (Record)



"Тоттенхэм" готов заплатить 25 миллионов фунтов за полузащитника "Антверпена" Артура Вермерена. (The Sun)



Бывший вингер "Юнайтед" Джесси Лингард не смог перейти в "Лион" из-за Brexit — у французских клубов есть лимит в четыре игрока из-за пределов Евросоюза. (Daily Mirror)



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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт готов взять на Евро-2024 двух игроков, которые не имеют опыта выступлений за национальную команду. (Sky Sports)



Акции "Юнайтед" выросли на 4% в цене на фоне новости о покупке сэром Джимом Рэтклиффом четверти клуба. (Daily Mail)



Полиция расследует оскорбление нападающего "Лутона" Карлтона Морриса на расовой почве во время матча Премьер-Лиги в гостях у "Шеффилд Юнайтед". (Daily Mirror)



Бывший голкипер "Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар посетил матч "красных дьяволов" впервые после кровоизлияния в мозг полгода назад. (Daily Star)



Также на матче "Юнайтед" против "Виллы" присутствовал экс-нападающий "дьяволов" Робин Ван Перси. (The Sun)



Стоимость дома соседа нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси во Флориде выросла на 25 млн. долларов благодаря аргентинцу. (Daily Mirror)



Вингер женской команды "Астон Виллы" Алиша Леманн продемонстрировала свой пирсинг на сосках. (Daily Star)