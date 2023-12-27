19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

Майкл Олисе и Бенуа Бадиашиле В среду, 27 декабря, тремя поединками продолжится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:30

"Брентфорд" проиграл только три из 11 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, но затем — пять из шести. "Вулверхэмптон" потерпел 12 поражений в 16 последних выездных поединках высшего дивизиона (2 победы, 2 ничьи). "Пчелы" лишь однажды одолели "волков" в восьми последних встречах в рамках чемпионата — 0:2 на "Молинью" в сентябре 2021 (2 ничьи, 5 поражений).

Защитник "Брентфорда" Бен Ми приступает к трехматчевой дисквалификации ввиду своего удаления против "Астон Виллы". Фрэнк Оньека не сыграет из-за перебора желтых карточек.

"Вулверхэмптону" предстоит оценить состояние защитника Крейга Доусона, который был вынужденно заменен против "Челси" с рассечением колена. Жан-Рикнер Бельгард, Бубакар Траоре и Фабиу Силва под вопросом из-за болезни. Педру Нету может сыграть впервые с октября.

ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Челси" одержал две победы в двух последних домашних матчах Премьер-Лиги — как и в 17 предыдущих. "Кристал Пэлас" выиграл лишь один из 11 последних поединков чемпионата — 0:2 на поле "Бернли" в начале ноября (4 ничьи, 6 поражений). "Орлы" проиграли все 11 последних встреч с "синими" в высшем дивизионе.

"Челси" надеется, что полузащитник Мойсес Кайседо оправится после болезни. Рахим Стерлинг и Коул Палмер дисквалифицированы. Энцо Фернандес и Лесли Угочукву травмированы.

Нападающий "Пэлас" Одсонн Эдуар имеет минимальные шансы залечить колено вовремя. Сэм Джонстон, Джоэл Уорд, Роб Холдинг, Шейк Дукуре и Джезуран Рак-Сакьи остаются в лазарете.

ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:15 Онлайн-трансляция Прогноз

"Эвертон" одержал уже восемь побед в этом сезоне Премьер-Лиги — как за весь прошлый. "Манчестер Сити" выиграл только один из шести последних матчей чемпионата — 1:2 на поле "Лутона" (4 ничьи, 1 поражение). "Горожане" надеются оформить свою восьмую подряд выездную победу против "ирисок" с учетом всех соревнований.

"Эвертону" предстоит оценить готовность Эшли Янга, Шеймуса Коулмена и Идриссы Гейе, но Абдулай Дукуре почти наверняка пропустит этот матч.

Полузащитник "Сити" Родри должен быть в порядке, несмотря на повреждение, полученное в финале клубного Чемпионата Мира. Эрлинг Холанд не успевает залечить свою стопу к среде. Кевин Де Брюйне и Жереми Доку набирают форму с помощью тренировок.


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Автор mihajlo   

Дата 27.12.2023 13:00

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  1. v-0987654321 27.12.2023 13:46 # v-0987654321
    Ахахахахаха

    Пенсоживотные встретят НГ с обвисшими ё6лами - это факт!

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  2. ian 27.12.2023 13:37 # ian
    Все кто против России вдруг стали переживать за Челси и ненавидеть Ливерпуль
    Им надо сказать, что необязательно во всем друг с другом соглашаться чтобы принимать одну сторону в военном конфликте

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  3. girasimus 27.12.2023 13:36 # girasimus
    Пенсам надо возвращаться на 10 строчку, негоже валяться под забором, пора домой.

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  4. imf-tau 27.12.2023 13:20 # imf-tau
    Верим в рождественское чудо для братишек из Кекси, комоне красиво.

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  5. gunars 27.12.2023 13:07 # gunars
    Эвертон победит, ставлю жопку гпенса88

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