19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 27 декабря, тремя поединками продолжится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:30



"Брентфорд" проиграл только три из 11 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, но затем — пять из шести. "Вулверхэмптон" потерпел 12 поражений в 16 последних выездных поединках высшего дивизиона (2 победы, 2 ничьи). "Пчелы" лишь однажды одолели "волков" в восьми последних встречах в рамках чемпионата — 0:2 на "Молинью" в сентябре 2021 (2 ничьи, 5 поражений).



Защитник "Брентфорда" Бен Ми приступает к трехматчевой дисквалификации ввиду своего удаления против "Астон Виллы". Фрэнк Оньека не сыграет из-за перебора желтых карточек.



"Вулверхэмптону" предстоит оценить состояние защитника Крейга Доусона, который был вынужденно заменен против "Челси" с рассечением колена. Жан-Рикнер Бельгард, Бубакар Траоре и Фабиу Силва под вопросом из-за болезни. Педру Нету может сыграть впервые с октября.



ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" одержал две победы в двух последних домашних матчах Премьер-Лиги — как и в 17 предыдущих. "Кристал Пэлас" выиграл лишь один из 11 последних поединков чемпионата — 0:2 на поле "Бернли" в начале ноября (4 ничьи, 6 поражений). "Орлы" проиграли все 11 последних встреч с "синими" в высшем дивизионе.



"Челси" надеется, что полузащитник Мойсес Кайседо оправится после болезни. Рахим Стерлинг и Коул Палмер дисквалифицированы. Энцо Фернандес и Лесли Угочукву травмированы.



Нападающий "Пэлас" Одсонн Эдуар имеет минимальные шансы залечить колено вовремя. Сэм Джонстон, Джоэл Уорд, Роб Холдинг, Шейк Дукуре и Джезуран Рак-Сакьи остаются в лазарете.



ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:15 Онлайн-трансляция Прогноз



"Эвертон" одержал уже восемь побед в этом сезоне Премьер-Лиги — как за весь прошлый. "Манчестер Сити" выиграл только один из шести последних матчей чемпионата — 1:2 на поле "Лутона" (4 ничьи, 1 поражение). "Горожане" надеются оформить свою восьмую подряд выездную победу против "ирисок" с учетом всех соревнований.



"Эвертону" предстоит оценить готовность Эшли Янга, Шеймуса Коулмена и Идриссы Гейе, но Абдулай Дукуре почти наверняка пропустит этот матч.



Полузащитник "Сити" Родри должен быть в порядке, несмотря на повреждение, полученное в финале клубного Чемпионата Мира. Эрлинг Холанд не успевает залечить свою стопу к среде. Кевин Де Брюйне и Жереми Доку набирают форму с помощью тренировок.