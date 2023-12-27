Гарначо: "Один из лучших дней в моей жизни"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо назвал волевую победу 3:2 над "Астон Виллой" "одним из лучших дней" в своей жизни.

Именно дубль Гарначо во втором тайме положил начало "камбэку" "Юнайтед" в домашнем противостоянии с "Астон Виллой", а уже Расмус Хейлунд принес "красным дьяволам" победу.



В этом матче Гарначо забил еще один гол, который был отменен из-за офсайда, поэтому 19-летний аргентинец остался весьма доволен собой.



"Это замечательное ощущение. Мы — "Манчестер Юнайтед". Мы уступаем 2:0, но мы никогда не сдаемся, и команда совершила замечательный "камбэк".



"Я хотел попытаться взять ситуацию под контроль. Я сказал, что нам нужен только один гол, чтобы вернуться в игру. Я забил один, но там был офсайд".



"Как я уже сказал, мы никогда не сдаемся, поэтому нам нужно было забить первый гол и продолжать оказывать давление. Я также очень рад за Расмуса, который забил свой первый гол в лиге".



"Слишком много людей говорят о нападающих "Манчестер Юнайтед" и том, что мы никогда не забиваем голы и не ассистируем, но сегодня вы увидели, что Рэшфорд ассистирует, а я с Расмусом забиваем. Каждый очень счастлив".



"Я очень счастлив. Один из лучших дней в моей жизни", — цитирует Гарначо Evening Standard.