Гарначо: "Один из лучших дней в моей жизни"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо назвал волевую победу 3:2 над "Астон Виллой" "одним из лучших дней" в своей жизни.
Именно дубль Гарначо во втором тайме положил начало "камбэку" "Юнайтед" в домашнем противостоянии с "Астон Виллой", а уже Расмус Хейлунд принес "красным дьяволам" победу.
В этом матче Гарначо забил еще один гол, который был отменен из-за офсайда, поэтому 19-летний аргентинец остался весьма доволен собой.
"Это замечательное ощущение. Мы — "Манчестер Юнайтед". Мы уступаем 2:0, но мы никогда не сдаемся, и команда совершила замечательный "камбэк".
"Я хотел попытаться взять ситуацию под контроль. Я сказал, что нам нужен только один гол, чтобы вернуться в игру. Я забил один, но там был офсайд".
"Как я уже сказал, мы никогда не сдаемся, поэтому нам нужно было забить первый гол и продолжать оказывать давление. Я также очень рад за Расмуса, который забил свой первый гол в лиге".
"Слишком много людей говорят о нападающих "Манчестер Юнайтед" и том, что мы никогда не забиваем голы и не ассистируем, но сегодня вы увидели, что Рэшфорд ассистирует, а я с Расмусом забиваем. Каждый очень счастлив".
"Я очень счастлив. Один из лучших дней в моей жизни", — цитирует Гарначо Evening Standard.
27.12.2023 12:00
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какой же слабый игрок, я просто поражаюсь
и , главное, все сходит с рук, из-за таких вот удач, как вчера
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