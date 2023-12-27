Хейлунд: "Прямо сейчас я счастливейший человек на свете"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд рассказал, какое облегчение испытал после своего дебютного гола в Премьер-Лиге.

В своем 15-м матче Премьер-Лиги после перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов — против "Астон Виллы" на Boxing Day — Хейлунду, наконец, удалось забить.



Этот гол стал победным для "Юнайтед" (3:2), и 20-летний датчанин чувствует, что избавился от огромного бремени.



"Это ожидание слегка затянулось, но да, я очень рад".



"Прямо сейчас я счастливейший человек на свете. Вы могли это видеть и по празднованию. Как Гарначо и сказал, мы верили в себя до самого конца и одержали победу сегодня".



"Как и сказал тренер ранее, я забил несколько голов в Лиге Чемпионов, но, конечно, в Премьер-Лиге ожидание моего гола слегка затянулось. Теперь я это сделал и надеюсь, это только начало, и я продолжу забивать".



"Да, я помню гол. Хороший удар с касанием штанги, поэтому я счастлив. Я рад за всю тройку нападения, потому что мы проявили большой характер и большую уверенность сегодня", — сообщил Хейлунд Amazon Prime.