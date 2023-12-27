Тен Хаг рассказал, как он вдохновил МЮ на "камбэк" против "Виллы"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал, как он вдохновил свою команду на "камбэк" в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

Проиграв первый тайма домашнего матча с "Виллой" на Boxing Day со счетом 0:2, после перерыва "Юнайтед" забил три гола и вырвал победу 3:2.



По словам Тен Хага, в перерыве он обратил внимание своей команды, что та играет очень даже неплохо, а оба своих гола "Вилла" забила после стандартов, поэтому нет смысла что-либо менять.



"Атмосфера на стадионе значительно изменилась от первого тайма ко второму, но если вы посмотрите на первый тайм, то мы стали уступать в счете из-за двух стандартных положений. Это моменты, когда нам не хватило концентрации".



"Думаю, уже в первом тайме мы играли довольно хорошо и продолжали стараться и стараться. В перерыве я сказал команде: "Продолжайте верить и продолжайте делать то, что вы делали, и даже больше".



"Нам требовалось оказывать давление больше и больше. При счете 1:2 мы усилили натиск, и вы видели, что произошло".



"Еще перед матчем я говорил, что мы дали бой "Арсеналу", мы дали бой "Ливерпулю", и если мы играем в свою лучшую игру, мы можем победить любого. Верьте в это, даже когда проигрываете 0:2, потому что это не имеет значения. Продолжайте стараться, покажите свой характер, и сегодня они показали это. Думаю, это была очень хорошая командная игра", — сообщил Тен Хаг Daily Mail.