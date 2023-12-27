Клопп: "Приятно быть на вершине"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью от выхода на первое место в Премьер-Лиге.

Накануне "Ливерпуль" одержал победу 0:2 в гостях у "Бернли" благодаря голам Дарвина Нуньеса и Диогу Жоты.



Этой победой "Ливерпуль" гарантировал себе, что останется на вершине таблицы минимум до вечера четверга, когда свой матч проводит "Арсенал", и Клопп вполне доволен положением "красных" на экваторе сезона Премьер-Лиги.



"Первая половина сезона прошла не идеально, но абсолютно нормально. По итогам матчей на этой неделе мы не можем быть от вершины дальше, чем на одно очко. Это досягаемая дистанция".



"Что бы ни думали люди снаружи, но сыграть четыре матча в течение 10 дней — это по-настоящему тяжело. Это по-настоящему напряженный период".



"Приятно быть на вершине. Я не буду размахивать руками, но я по-настоящему доволен 42 очками. И это идеально, что голы за нас забили Дарвин и Диогу".



"Дарвин невероятен в завершении атак, но если нападающий не забивает, ты начинаешь ставить под вопрос все. Теперь он забил, так что все хорошо", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.