Клопп: "Приятно быть на вершине"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью от выхода на первое место в Премьер-Лиге.

Накануне "Ливерпуль" одержал победу 0:2 в гостях у "Бернли" благодаря голам Дарвина Нуньеса и Диогу Жоты.

Этой победой "Ливерпуль" гарантировал себе, что останется на вершине таблицы минимум до вечера четверга, когда свой матч проводит "Арсенал", и Клопп вполне доволен положением "красных" на экваторе сезона Премьер-Лиги.

"Первая половина сезона прошла не идеально, но абсолютно нормально. По итогам матчей на этой неделе мы не можем быть от вершины дальше, чем на одно очко. Это досягаемая дистанция".

"Что бы ни думали люди снаружи, но сыграть четыре матча в течение 10 дней — это по-настоящему тяжело. Это по-настоящему напряженный период".

"Приятно быть на вершине. Я не буду размахивать руками, но я по-настоящему доволен 42 очками. И это идеально, что голы за нас забили Дарвин и Диогу".

"Дарвин невероятен в завершении атак, но если нападающий не забивает, ты начинаешь ставить под вопрос все. Теперь он забил, так что все хорошо", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2023 08:00

Количество просмотров Просмотров: 719

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bmw-e34 27.12.2023 09:55 # bmw-e34
    Безумно можно быть первым

    (ответить)

  2. electric 27.12.2023 09:28 # electric
    КНЯЗЬ!!!

    (ответить)

  3. tot35 27.12.2023 09:17 # tot35
    Дурак)

    (ответить)

  4. xxa 27.12.2023 09:08 # xxa
    Мужик!

    (ответить)

  5. kukuruzko 27.12.2023 08:16 # kukuruzko
    КНЯЗЬ

    (ответить)

  6. vals1702 27.12.2023 08:10 # vals1702
    еще не май

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: