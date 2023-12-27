Тен Хаг: "Уверен, теперь Хейлунд будет забивать больше"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется, что его нападающий Расмус Хейлунд продолжит забивать после своего дебютного гола в Премьер-Лиге.

Именно Хейлунд стал автором победного для "Юнайтед" гола в домашнем матче против "Астон Виллы" на Boxing Day (3:2).



Этот гол стал первым для 20-летнего датчанина в Премьер-Лиге после своего перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов минувшим летом.



И хотя в 14 предыдущих матчах Премьер-Лиги Хейлунд отличиться не смог, Тен Хаг надеется, что теперь Расмус будет забивать регулярнее.



"Я провел несколько разговоров с ним. Я указывал на следующие вещи: "Ты много забивал за сборную Дании, ты забивал в Лиге Чемпионов, ты демонстрировал свое умение, поэтому ты можешь это. Верь, и оно придет".



"Уверен, теперь, когда он забил свой первый гол, он будет забивать больше".



"Конечно, когда нападающие не забивают, это всегда проблема, но у него сильный характер, и он всегда так целеустремлен. Он является сильной личностью, и именно в этом нуждается нападающий. Когда ты продолжаешь стараться, голы придут", — цитирует Тен Хага Sky Sports.