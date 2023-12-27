Клопп возмущен, что гол Эллиотта "Бернли" не был засчитан

Незасчитанный гол Харви Эллиотта Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое возмущение по поводу незасчитанного гола Харви Эллиотта в матче Премьер-Лиги против "Бернли".

Накануне "Ливерпуль" переиграл на выезде "Бернли" со счетом 0:2, но мог победить комфортнее, если бы в начале второго тайма рефери Пол Тирни засчитал гол Эллиотта.

Обратившись к системе VAR, Тирни решил, что находившийся на пути мяча Мохамед Салах создавал помеху голкиперу "бордовых"Джеймсу Траффорду, а значит этот офсайд не был пассивным.

В итоге гол Эллиотта был отменен, и это возмущает Клоппа. Юрген убежден, что Салах никак не влиял на эпизод.

"Только тот, кто никогда не играл в футбол, мог определить здесь офсайд. В конце концов они скажут нам, что это "офсайдная ситуация" и точка".

"Это безумие, когда видишь эпизод. Такое может случиться, только если человек никогда не играл в футбол. Он, наверное, думает: "Ох, правило офсайда, дайте я посмотрю. Страница семь, кто-то стоит между ним и голкипером..." Это нелепое решение".

"Почему рефери создают свою точку зрения на что-либо? Все мы смотрим футбол и нуждаемся в рефери, но нам нужно, чтобы они правильно трактовали правила".

"Как можно не засчитать гол в этой ситуации?! Вау. Если бы это зависело от нас, я бы сказал: "Это чистый гол". То же самое с игрой рукой, которая иногда не игра рукой и все такое", — цитирует Клоппа talkSPORT.

Незасчитанный гол Харви Эллиотта


Метки VAR, Бернли, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тирни, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2023 06:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 27.12.2023 07:40 # liverbro
    Да зае уже этот Тирни, профнепригоден. Уберите его уже из АПЛ навсегда

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  2. apl-nash 27.12.2023 07:02 # apl-nash
    - В сезоне 13/14 Стерлинг явно был в игре, но гол отменили. Это стоило нам Лиги.
    - В сезоне 18/19 Мане явно был в игре, но гол отменили. Проиграли чемпионат с отставанием в одно очко.
    - В сезоне 21/22 явная игра рукой Родри осталась незамеченной. Проиграли чемпионат с отставанием в одно очко.
    - В этом сезоне в матче с Тоттенхэмом Диас явно был в игре. ВАР даже не проверил эпизод должным образом.
    - На днях у Эдегора была явная игра рукой и все это признали. ВАР даже не проверил эпизод должным образом.
    Смотрим дальше этот цирк.

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  3. xin 27.12.2023 06:23 # xin
    По факту

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  4. liverpool888 27.12.2023 06:22 # liverpool888
    У Клоппа и Тирни особые отношения.
    А нам пора уже привыкнуть, что в каждом матче у нас будет спорный момент.
    Может быть, рефери тоже устают и их стоит увеличить в количестве, чтобы другие не утомлялись?

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