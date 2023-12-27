Клопп возмущен, что гол Эллиотта "Бернли" не был засчитан

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое возмущение по поводу незасчитанного гола Харви Эллиотта в матче Премьер-Лиги против "Бернли".

Накануне "Ливерпуль" переиграл на выезде "Бернли" со счетом 0:2, но мог победить комфортнее, если бы в начале второго тайма рефери Пол Тирни засчитал гол Эллиотта.



Обратившись к системе VAR, Тирни решил, что находившийся на пути мяча Мохамед Салах создавал помеху голкиперу "бордовых"Джеймсу Траффорду, а значит этот офсайд не был пассивным.



В итоге гол Эллиотта был отменен, и это возмущает Клоппа. Юрген убежден, что Салах никак не влиял на эпизод.



"Только тот, кто никогда не играл в футбол, мог определить здесь офсайд. В конце концов они скажут нам, что это "офсайдная ситуация" и точка".



"Это безумие, когда видишь эпизод. Такое может случиться, только если человек никогда не играл в футбол. Он, наверное, думает: "Ох, правило офсайда, дайте я посмотрю. Страница семь, кто-то стоит между ним и голкипером..." Это нелепое решение".



"Почему рефери создают свою точку зрения на что-либо? Все мы смотрим футбол и нуждаемся в рефери, но нам нужно, чтобы они правильно трактовали правила".



"Как можно не засчитать гол в этой ситуации?! Вау. Если бы это зависело от нас, я бы сказал: "Это чистый гол". То же самое с игрой рукой, которая иногда не игра рукой и все такое", — цитирует Клоппа talkSPORT.



