"Юнайтед" победил "Виллу", уступая в два мяча

Алехандро Гарначо Уступая в два мяча после первого тайма, "Манчестер Юнайтед" проявил характер и вырвал победу против "Астон Виллы" со счетом 3:2.

По сравнению с поражением 2:0 от "Вест Хэма" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Рафаэль Варан, Диогу Далот, Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд, заменив Вилли Камбвала, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Антони.

У "вилланов" можно было заметить пару перестановок в старте. Вместо Мэтти Кэша и Муссы Диаби появились Диего Карлос и Леандер Дендонкер.

Первые 20 минут игра была равной, команды действовали без ворот. Лишь Эриксен дальним ударом размял голкипера гостей Эмилиано Мартинеса.

А на 21-й минуте счет был открыт. Джон Макгинн выполнил подачу со штрафного с правого фланга, мяч ударился о газон и, никого не задев, залетел в дальний угол ворот — 0:1.

Прошло только пять минут, и "Юнайтед" пропустил еще раз. Макгинн подал угловой к дальней штанге, где Клеман Лангле совершенно без помех сделал скидку во вратарскую, а там Дендонкер пробил пяткой — 0:2.

Вероятно, в хозяевах взыграла гордыня, потому что они помчались вперед и подвергли "Виллу" серьезному давлению.

"Дьяволы" подали несколько угловых, нанесли несколько ударов, несколько раз угодили в офсайд, и лишь Рэшфорд дважды напряг Мартинеса. "Вилланы" оборонялись предельно дисциплинированно.

Начало второго тайма осталось за "Юнайтед". Алехандро Гарначо вышел один на один с Мартинесом, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

А вот со второй попытки Гарначо повезло больше. На 59-й минуте Алехандро замкнул прострел Рэшфорда к дальней штанге — 1:2.

Хозяева продолжили давить, и на 71-й минуте счет стал равным. Гарначо подкараулил удачный отскок в чужой штрафной и при помощи рикошета от Диего Карлоса поразил ворота — 2:2.

Практически сразу "Вилла" вновь могла выйти вперед, но Джонни Эванс не пустил мяч в ворота после удара Макгинна.

"Дьяволы" отделались испугом и на 82-й минуте впервые повели в счете. После подачи углового Расмус Хейлунд воспользовался отскоком от Макгинна и нанес удар с касанием штанги — 3:2.

В остатке матча ничего интересного уже не случилось — у "вилланов" закончились силы и желание сражаться.

"Вилла" сыграла два совершенно разных тайма, резко замедлившись после перерыва. Подгоняемый своими болельщиками "Юнайтед" проявил характер, прервал свою 440-минутную голевую засуху, а Хейлунд впервые отличился в Премьер-Лиге.

"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2023 01:00

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Последние комментарии:




  1. alienripley 27.12.2023 01:24 # alienripley
    Заслуженная победа.

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  2. loveunited89 27.12.2023 01:22 # loveunited89
    Трениришка)

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  3. hachidlo 27.12.2023 01:16 # hachidlo
    Теперь легендарное, святое три ТенХаг-Хёйланд-Магвая будет до конца сезона. Скюм поздравляю, остальным - соболезную.
    ГГМЮ.

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  4. brown-ale 27.12.2023 01:15 # brown-ale
    Матч в духе Боксинг дей. Он так и останется особняком, а Ман Юнайтед и дальше будет болотом.

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  5. lahmatyj 27.12.2023 01:13 # lahmatyj
    Ого, полено забило.

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  6. skychnie-oboi 27.12.2023 01:12 # skychnie-oboi
    ггмму

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  7. v-0987654321 27.12.2023 01:11 # v-0987654321
    Пенсоживотные встретят НГ с обвисшими ё6лами - это факт!

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  8. v-0987654321 27.12.2023 01:09 # v-0987654321
    Ахахаха тока пенсы сасут,другие клубы дарят ахудительное эмоции своим фанатам


    животные ибанные

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  9. lancerlancer1 27.12.2023 01:08 # lancerlancer1
    Бедный хачидла, приходится жить ему с такой хуйнёй как отсутствие мозга.
    Хотя, если сам его прое6ал, то поделом долбаёбу.

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  10. wilegend 27.12.2023 01:08 # wilegend
    вот и лишилась тренеришка топ4

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  11. skydreams 27.12.2023 01:07 # skydreams
    офигеный матч

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  12. fiezzo 27.12.2023 01:06 # fiezzo
    Прям как денафикация украины
    На первом этапе Вилле (украина) сильно повезло и забили 2 шары. Уже поверили в себя и в 3 очка (репарации) от манков.
    Но манки жестко денацифицировали

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  13. van-dijk 27.12.2023 01:05 # van-dijk
    6 Маншестер Юнайтед 19 31

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  14. narcot 27.12.2023 01:03 # narcot
    хейтерки, сосатб!

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  15. reddebil 27.12.2023 01:03 # reddebil
    GGMU!

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