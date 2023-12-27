"Юнайтед" победил "Виллу", уступая в два мяча

Уступая в два мяча после первого тайма, "Манчестер Юнайтед" проявил характер и вырвал победу против "Астон Виллы" со счетом 3:2.

По сравнению с поражением 2:0 от "Вест Хэма" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Рафаэль Варан, Диогу Далот, Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд, заменив Вилли Камбвала, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Антони.



У "вилланов" можно было заметить пару перестановок в старте. Вместо Мэтти Кэша и Муссы Диаби появились Диего Карлос и Леандер Дендонкер.



Первые 20 минут игра была равной, команды действовали без ворот. Лишь Эриксен дальним ударом размял голкипера гостей Эмилиано Мартинеса.



А на 21-й минуте счет был открыт. Джон Макгинн выполнил подачу со штрафного с правого фланга, мяч ударился о газон и, никого не задев, залетел в дальний угол ворот — 0:1.



Прошло только пять минут, и "Юнайтед" пропустил еще раз. Макгинн подал угловой к дальней штанге, где Клеман Лангле совершенно без помех сделал скидку во вратарскую, а там Дендонкер пробил пяткой — 0:2.



Вероятно, в хозяевах взыграла гордыня, потому что они помчались вперед и подвергли "Виллу" серьезному давлению.



"Дьяволы" подали несколько угловых, нанесли несколько ударов, несколько раз угодили в офсайд, и лишь Рэшфорд дважды напряг Мартинеса. "Вилланы" оборонялись предельно дисциплинированно.



Начало второго тайма осталось за "Юнайтед". Алехандро Гарначо вышел один на один с Мартинесом, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



А вот со второй попытки Гарначо повезло больше. На 59-й минуте Алехандро замкнул прострел Рэшфорда к дальней штанге — 1:2.



Хозяева продолжили давить, и на 71-й минуте счет стал равным. Гарначо подкараулил удачный отскок в чужой штрафной и при помощи рикошета от Диего Карлоса поразил ворота — 2:2.



Практически сразу "Вилла" вновь могла выйти вперед, но Джонни Эванс не пустил мяч в ворота после удара Макгинна.



"Дьяволы" отделались испугом и на 82-й минуте впервые повели в счете. После подачи углового Расмус Хейлунд воспользовался отскоком от Макгинна и нанес удар с касанием штанги — 3:2.



В остатке матча ничего интересного уже не случилось — у "вилланов" закончились силы и желание сражаться.



"Вилла" сыграла два совершенно разных тайма, резко замедлившись после перерыва. Подгоняемый своими болельщиками "Юнайтед" проявил характер, прервал свою 440-минутную голевую засуху, а Хейлунд впервые отличился в Премьер-Лиге.



"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче