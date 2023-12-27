"Юнайтед" победил "Виллу", уступая в два мяча
Уступая в два мяча после первого тайма, "Манчестер Юнайтед" проявил характер и вырвал победу против "Астон Виллы" со счетом 3:2.
По сравнению с поражением 2:0 от "Вест Хэма" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Рафаэль Варан, Диогу Далот, Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд, заменив Вилли Камбвала, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Антони.
У "вилланов" можно было заметить пару перестановок в старте. Вместо Мэтти Кэша и Муссы Диаби появились Диего Карлос и Леандер Дендонкер.
Первые 20 минут игра была равной, команды действовали без ворот. Лишь Эриксен дальним ударом размял голкипера гостей Эмилиано Мартинеса.
А на 21-й минуте счет был открыт. Джон Макгинн выполнил подачу со штрафного с правого фланга, мяч ударился о газон и, никого не задев, залетел в дальний угол ворот — 0:1.
Прошло только пять минут, и "Юнайтед" пропустил еще раз. Макгинн подал угловой к дальней штанге, где Клеман Лангле совершенно без помех сделал скидку во вратарскую, а там Дендонкер пробил пяткой — 0:2.
Вероятно, в хозяевах взыграла гордыня, потому что они помчались вперед и подвергли "Виллу" серьезному давлению.
"Дьяволы" подали несколько угловых, нанесли несколько ударов, несколько раз угодили в офсайд, и лишь Рэшфорд дважды напряг Мартинеса. "Вилланы" оборонялись предельно дисциплинированно.
Начало второго тайма осталось за "Юнайтед". Алехандро Гарначо вышел один на один с Мартинесом, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
А вот со второй попытки Гарначо повезло больше. На 59-й минуте Алехандро замкнул прострел Рэшфорда к дальней штанге — 1:2.
Хозяева продолжили давить, и на 71-й минуте счет стал равным. Гарначо подкараулил удачный отскок в чужой штрафной и при помощи рикошета от Диего Карлоса поразил ворота — 2:2.
Практически сразу "Вилла" вновь могла выйти вперед, но Джонни Эванс не пустил мяч в ворота после удара Макгинна.
"Дьяволы" отделались испугом и на 82-й минуте впервые повели в счете. После подачи углового Расмус Хейлунд воспользовался отскоком от Макгинна и нанес удар с касанием штанги — 3:2.
В остатке матча ничего интересного уже не случилось — у "вилланов" закончились силы и желание сражаться.
"Вилла" сыграла два совершенно разных тайма, резко замедлившись после перерыва. Подгоняемый своими болельщиками "Юнайтед" проявил характер, прервал свою 440-минутную голевую засуху, а Хейлунд впервые отличился в Премьер-Лиге.
"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче
27.12.2023 01:00
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Последние комментарии:
Заслуженная победа.
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Трениришка)
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Теперь легендарное, святое три ТенХаг-Хёйланд-Магвая будет до конца сезона. Скюм поздравляю, остальным - соболезную.
ГГМЮ.
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Матч в духе Боксинг дей. Он так и останется особняком, а Ман Юнайтед и дальше будет болотом.
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Ого, полено забило.
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ггмму
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Пенсоживотные встретят НГ с обвисшими ё6лами - это факт!
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Ахахаха тока пенсы сасут,другие клубы дарят ахудительное эмоции своим фанатам
животные ибанные
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Бедный хачидла, приходится жить ему с такой хуйнёй как отсутствие мозга.
Хотя, если сам его прое6ал, то поделом долбаёбу.
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вот и лишилась тренеришка топ4
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офигеный матч
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Прям как денафикация украины
На первом этапе Вилле (украина) сильно повезло и забили 2 шары. Уже поверили в себя и в 3 очка (репарации) от манков.
Но манки жестко денацифицировали
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6 Маншестер Юнайтед 19 31
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хейтерки, сосатб!
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GGMU!
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