FA может наказать Лено за толчок болбоя

Бернд Лено FA может наказать голкипера "Фулхэма" Бернда Лено, который толкнул болбоя в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".

На Boxing Day "Фулхэм" потерпел сокрушительное домашнее поражение 3:0 в гостях у набравшего форму "Борнмута".

На исходе матча, торопясь возобновить игру, Лено забрал мяч у никуда не спешившего болбоя, а затем левой рукой оттолкнул мальчика.

Рефери Тим Робинсон никак на это не отреагировал, хотя у первого номера "дачников" на тот момент уже была желтая карточка.

Как сообщает The Guardian, теперь этот эпизод собирается изучить FA, которая имеет право ретроспективно применить санкции к Лено, если рефери проглядел инцидент.


Метки FA, Борнмут, видео, Лено, Премьер-Лига, происшествия, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2023 00:05

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  1. alienripley 27.12.2023 01:25 # alienripley
    Да нет.. не стоит .. хватит сопли распускать

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  2. gary47 27.12.2023 00:11 # gary47
    Правильно сделал. Ничего там жестокого не было. А мелкого ленивого крысеныша нужно уволить.

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