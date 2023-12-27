FA может наказать Лено за толчок болбоя
FA может наказать голкипера "Фулхэма" Бернда Лено, который толкнул болбоя в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".
На Boxing Day "Фулхэм" потерпел сокрушительное домашнее поражение 3:0 в гостях у набравшего форму "Борнмута".
На исходе матча, торопясь возобновить игру, Лено забрал мяч у никуда не спешившего болбоя, а затем левой рукой оттолкнул мальчика.
Рефери Тим Робинсон никак на это не отреагировал, хотя у первого номера "дачников" на тот момент уже была желтая карточка.
Как сообщает The Guardian, теперь этот эпизод собирается изучить FA, которая имеет право ретроспективно применить санкции к Лено, если рефери проглядел инцидент.
27.12.2023 00:05
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Да нет.. не стоит .. хватит сопли распускать
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Правильно сделал. Ничего там жестокого не было. А мелкого ленивого крысеныша нужно уволить.
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