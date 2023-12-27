FA может наказать Лено за толчок болбоя

FA может наказать голкипера "Фулхэма" Бернда Лено, который толкнул болбоя в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".

На Boxing Day "Фулхэм" потерпел сокрушительное домашнее поражение 3:0 в гостях у набравшего форму "Борнмута".



На исходе матча, торопясь возобновить игру, Лено забрал мяч у никуда не спешившего болбоя, а затем левой рукой оттолкнул мальчика.



Рефери Тим Робинсон никак на это не отреагировал, хотя у первого номера "дачников" на тот момент уже была желтая карточка.



Как сообщает The Guardian, теперь этот эпизод собирается изучить FA, которая имеет право ретроспективно применить санкции к Лено, если рефери проглядел инцидент.



