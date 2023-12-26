Почеттино не ожидал, что работа в "Челси" окажется такой сложной

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино признался, что его работа оказалась сложнее, нежели он себе представлял.

Когда Почеттино пришел в "Челси" минувшим летом, то изначально знал, что ему придется с нуля строить команду из многочисленной группы молодых и талантливых игроков.



Однако пару факторов Почеттино не предусмотрел, и связаны они с обилием травм и дисквалификаций. В результате "синие" одержали только шесть побед в 18 матчах Премьер-Лиги, и это не устраивает Маурисио.



"Мы знали, что это будет тяжело, но никогда не думали, что настолько. Все эти обстоятельства (травмы и дисквалификации) сделали ситуацию хуже. У нас отсутствует слишком много важных игроков, и со старта сезона возникает слишком много обстоятельств, которые нам неподвластны. Но в то же время это хорошее испытание".



"Мы так далеки от своих целей. Если честно, наша цель — быть на вершине. Мы — "Челси", наша история и все остальное требуют от нас находиться близко к вершине. Но в данный нам нужно быть реалистами. Нам нужно лучше сражаться, если мы хотим выигрывать больше матчей", — цитирует Почеттино Daily Mirror.