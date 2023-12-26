"Ливерпуль" победил "Бернли" и минимум на пару суток стал лидером Премьер-Лиги
"Ливерпуль" отпраздновал победу 0:2 в гостях у "Бернли" и минимум на двое суток возглавил таблицу Премьер-Лиги.
В стартовом составе "бордовых" произошло только одно изменение. Вместо Якоба Бруун Ларсена вышел Майк Тресор.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп освежил стартовый состав своей команды с помощью Джарелла Куансы, Джо Гомеса, Райана Гравенберха, Харви Эллиотта и Дарвина Нуньеса.
Гостям потребовалось только пять минут, чтобы открыть счет. Оказавшись на левом краю штрафной, Коди Гакпо отпасовал на подступы к площадке, откуда в касание пробил Нуньес — 0:1.
Забив быстрый гол, "Ливерпуль" принялся доминировать над соперником, но был крайне нетороплив.
В остатке первого тайма "красные" несколько раз напрягли голкипера "Бернли" Джеймс Траффорда. Гакпо даже забил гол, который не был засчитан из-за офсайда, а Мохамед Салах нанес удар с подъема и попал в перекладину.
С началом второго тайма хозяева стали чересчур прижиматься к своим воротам. На 55-й минуте Гравенберх с правого края штрафной прострелил на Эллиотта, и тот в касание поразил ближний угол ворот, однако система VAR обнаружила, что Салах закрывал обзор Траффорду, поэтому гол не был засчитан.
После незасчитанного гола Эллиотта "Ливерпуль" на некоторое время растерялся и позволил сопернику едва ли не перехватить инициативу. Затем гости восстановили контроль над игрой, но без прежнего подавляющего преимущества.
На 87-й минуте Ватару Эндо опрометчиво отдал поперечную передачу на своей половине поля. Ларсен совершил перехватил и нанес мощный удар с дистанции — рядом со штангой.
На последней минуте основного времени случился ответ "красных". Вышедший на замену Диогу Жота с острейшего угла закатил мяч между ногу Траффорду — 0:2 .
"Ливерпуль" очень затянул со вторым голом, и был период, когда казалось, что "Бернли" переломил игру. Однако для "красных" все обошлось, и ожидаемые три очка у них в кармане.
"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче
26.12.2023 22:25
Просмотров: 1796
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
До чего потрясающий сезон! Тен хаг с пакетом, работайте братья!
(ответить)
Сукаааааахаахахаххахахаа
Сайт Госдумы теперь
доступен на китайском
языке
Госдума: Официальный сайт Госдумы будет
доступен на трёх языках
(ответить)
такие дешевые голы мю забили, первый гол помню Виллиан так подавать со штрафных любил, второй вообще на угловом у игрока 3 метра пространства, всем пох. если тен хаг мужик, должен всю защиту в перерыве избить за такую хрень
(ответить)
В 16 финала прошли мафия и наркот
1/32
Геймбой versus Skydreams
Победа до 3 голосов
(ответить)
Лысому недолго осталось. Ни игры, ни результатов. Просто помойка сейчас МЮ.
(ответить)
Трибуны после свистка так загудели, что лысому бы до конца второго таймв продержаться главным коучем)))
(ответить)
Сектантов с победой! Зерохаг ин!
(ответить)
лузерка самая отскакивающая команда в апл после мю сафа. что с мю стало мы видим, по идее после клоппа ещё хуже будет, может даже чш оформят
(ответить)
АВ забьет и не проиграет за 1.75 подарок
(ответить)
Минус один лысый хуесос в 2024, заебись будет начало года. Дальше больше.
(ответить)
Скумы видно все силы отдали в матче с Ливерпулем.
(ответить)
Ахахаха пенсы обычно выходили трещали бы над манками
хуле черти сами сасут смачно,сидят с обвисшими ё6лами
животные ибанные
(ответить)
Еще в этом тайме скумы начнут уходить с трибун))
(ответить)
Фатимуля ещё не прибежала со своими гомофантазиями об Онане?
(ответить)
Будет 0-4
(ответить)
Ебут как сваркой режут)
(ответить)
е6аные манки какие же дырки
(ответить)
Пхааахахахахахахахахвххахаахахахвхвххахввхахахахаа
(ответить)
Пздц. И это на Олд Траффорде(
(ответить)
Даже судейки не помогли потопить Пуль,не вышло!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий