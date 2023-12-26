"Ливерпуль" победил "Бернли" и минимум на пару суток стал лидером Премьер-Лиги

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" отпраздновал победу 0:2 в гостях у "Бернли" и минимум на двое суток возглавил таблицу Премьер-Лиги.

В стартовом составе "бордовых" произошло только одно изменение. Вместо Якоба Бруун Ларсена вышел Майк Тресор.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп освежил стартовый состав своей команды с помощью Джарелла Куансы, Джо Гомеса, Райана Гравенберха, Харви Эллиотта и Дарвина Нуньеса.

Гостям потребовалось только пять минут, чтобы открыть счет. Оказавшись на левом краю штрафной, Коди Гакпо отпасовал на подступы к площадке, откуда в касание пробил Нуньес — 0:1.

Забив быстрый гол, "Ливерпуль" принялся доминировать над соперником, но был крайне нетороплив.

В остатке первого тайма "красные" несколько раз напрягли голкипера "Бернли" Джеймс Траффорда. Гакпо даже забил гол, который не был засчитан из-за офсайда, а Мохамед Салах нанес удар с подъема и попал в перекладину.

С началом второго тайма хозяева стали чересчур прижиматься к своим воротам. На 55-й минуте Гравенберх с правого края штрафной прострелил на Эллиотта, и тот в касание поразил ближний угол ворот, однако система VAR обнаружила, что Салах закрывал обзор Траффорду, поэтому гол не был засчитан.

После незасчитанного гола Эллиотта "Ливерпуль" на некоторое время растерялся и позволил сопернику едва ли не перехватить инициативу. Затем гости восстановили контроль над игрой, но без прежнего подавляющего преимущества.

На 87-й минуте Ватару Эндо опрометчиво отдал поперечную передачу на своей половине поля. Ларсен совершил перехватил и нанес мощный удар с дистанции — рядом со штангой.

На последней минуте основного времени случился ответ "красных". Вышедший на замену Диогу Жота с острейшего угла закатил мяч между ногу Траффорду — 0:2 .

"Ливерпуль" очень затянул со вторым голом, и был период, когда казалось, что "Бернли" переломил игру. Однако для "красных" все обошлось, и ожидаемые три очка у них в кармане.

"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Бернли, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2023 22:25

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Последние комментарии:




  1. flamic 27.12.2023 00:03 # flamic
    До чего потрясающий сезон! Тен хаг с пакетом, работайте братья!

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  2. narcot-fake 27.12.2023 00:03 # narcot-fake
    Сукаааааахаахахаххахахаа

    Сайт Госдумы теперь
    доступен на китайском
    языке

    Госдума: Официальный сайт Госдумы будет
    доступен на трёх языках

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  3. skydreams 26.12.2023 23:53 # skydreams
    такие дешевые голы мю забили, первый гол помню Виллиан так подавать со штрафных любил, второй вообще на угловом у игрока 3 метра пространства, всем пох. если тен хаг мужик, должен всю защиту в перерыве избить за такую хрень

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  4. gameboy 26.12.2023 23:53 # gameboy
    В 16 финала прошли мафия и наркот

    1/32
    Геймбой versus Skydreams

    Победа до 3 голосов

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  5. raven4uk 26.12.2023 23:53 # raven4uk
    Лысому недолго осталось. Ни игры, ни результатов. Просто помойка сейчас МЮ.

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  6. gameboy 26.12.2023 23:51 # gameboy
    Трибуны после свистка так загудели, что лысому бы до конца второго таймв продержаться главным коучем)))

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  7. imf-tau 26.12.2023 23:46 # imf-tau
    Сектантов с победой! Зерохаг ин!

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  8. skydreams 26.12.2023 23:42 # skydreams
    лузерка самая отскакивающая команда в апл после мю сафа. что с мю стало мы видим, по идее после клоппа ещё хуже будет, может даже чш оформят

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  9. wengerrrro 26.12.2023 23:40 # wengerrrro
    АВ забьет и не проиграет за 1.75 подарок

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  10. imf-tau 26.12.2023 23:37 # imf-tau
    Минус один лысый хуесос в 2024, заебись будет начало года. Дальше больше.

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  11. girasimus 26.12.2023 23:36 # girasimus
    Скумы видно все силы отдали в матче с Ливерпулем.

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  12. v-0987654321 26.12.2023 23:34 # v-0987654321
    Ахахаха пенсы обычно выходили трещали бы над манками

    хуле черти сами сасут смачно,сидят с обвисшими ё6лами

    животные ибанные

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  13. narcot-fake 26.12.2023 23:30 # narcot-fake
    Еще в этом тайме скумы начнут уходить с трибун))

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  14. hachidlo 26.12.2023 23:29 # hachidlo
    Фатимуля ещё не прибежала со своими гомофантазиями об Онане?

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  15. narcot-fake 26.12.2023 23:29 # narcot-fake
    Будет 0-4

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  16. narcot-fake 26.12.2023 23:28 # narcot-fake
    Ебут как сваркой режут)

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  17. wilegend 26.12.2023 23:27 # wilegend
    е6аные манки какие же дырки

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  18. narcot-fake 26.12.2023 23:27 # narcot-fake
    Пхааахахахахахахахахвххахаахахахвхвххахввхахахахаа

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  19. sausage 26.12.2023 23:27 # sausage
    Пздц. И это на Олд Траффорде(

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  20. noi39 26.12.2023 23:27 # noi39
    Даже судейки не помогли потопить Пуль,не вышло!

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