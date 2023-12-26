"Ливерпуль" победил "Бернли" и минимум на пару суток стал лидером Премьер-Лиги

"Ливерпуль" отпраздновал победу 0:2 в гостях у "Бернли" и минимум на двое суток возглавил таблицу Премьер-Лиги.

В стартовом составе "бордовых" произошло только одно изменение. Вместо Якоба Бруун Ларсена вышел Майк Тресор.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп освежил стартовый состав своей команды с помощью Джарелла Куансы, Джо Гомеса, Райана Гравенберха, Харви Эллиотта и Дарвина Нуньеса.



Гостям потребовалось только пять минут, чтобы открыть счет. Оказавшись на левом краю штрафной, Коди Гакпо отпасовал на подступы к площадке, откуда в касание пробил Нуньес — 0:1.



Забив быстрый гол, "Ливерпуль" принялся доминировать над соперником, но был крайне нетороплив.



В остатке первого тайма "красные" несколько раз напрягли голкипера "Бернли" Джеймс Траффорда. Гакпо даже забил гол, который не был засчитан из-за офсайда, а Мохамед Салах нанес удар с подъема и попал в перекладину.



С началом второго тайма хозяева стали чересчур прижиматься к своим воротам. На 55-й минуте Гравенберх с правого края штрафной прострелил на Эллиотта, и тот в касание поразил ближний угол ворот, однако система VAR обнаружила, что Салах закрывал обзор Траффорду, поэтому гол не был засчитан.



После незасчитанного гола Эллиотта "Ливерпуль" на некоторое время растерялся и позволил сопернику едва ли не перехватить инициативу. Затем гости восстановили контроль над игрой, но без прежнего подавляющего преимущества.



На 87-й минуте Ватару Эндо опрометчиво отдал поперечную передачу на своей половине поля. Ларсен совершил перехватил и нанес мощный удар с дистанции — рядом со штангой.



На последней минуте основного времени случился ответ "красных". Вышедший на замену Диогу Жота с острейшего угла закатил мяч между ногу Траффорду — 0:2 .



"Ливерпуль" очень затянул со вторым голом, и был период, когда казалось, что "Бернли" переломил игру. Однако для "красных" все обошлось, и ожидаемые три очка у них в кармане.



"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче