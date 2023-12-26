Рэтклифф уволит до 300 сотрудников "Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф Сэр Джим Рэтклифф собирается уволить до 300 сотрудников "Манчестер Юнайтед" после своего прихода к управлению клубом с "Олд Траффорд".

В данный момент 71-летний Рэтклифф ожидает, когда Премьер-Лига одобрит его сделку с семейством Глэйзеров по приобретению 25% акций "Юнайтед".

"Юнайтед" подтвердил, что Рэтклифф получит контроль над футбольными операциями клуба, и сэр Джим уже наметил несколько областей, которые нуждаются в его вмешательстве.

По информации The Guardian, Рэтклифф собирается нанять внешнего аудитора, чтобы оценить кадровую структуру клуба и расходы на нее для последующей оптимизации штата.

Сейчас у Юнайтед" не менее 1,000 сотрудников, и увольнению могут быть подвергнуты около 25-30% из них.

Эта мера поможет "Юнайтед" высвободить дополнительные средства и направить их на трансферы, оставаясь в рамках правил финансового фейр-плей.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2023 22:00

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  1. kagawa 26.12.2023 22:21 # kagawa
    Главное чтобы ТенХаг и Рэшфорд вошли в этот список 300

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  2. ruchinski 26.12.2023 22:19 # ruchinski
    1) половину уволить
    2) заменить тенхага на когонибудь своего аля кэррика
    3) вернуть свою молодежь в состав + вернуть из других клубов гринвудов/ хендерсонов, распродать всех распиарок.
    4) вернуть Криро в качестве спортдира аля как Вандерсар в аяксе
    5) пригласить Поттера и его команду
    6) инвестировать 200-300кк и вперед брать покеры.

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