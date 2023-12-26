Рэтклифф уволит до 300 сотрудников "Юнайтед"
Сэр Джим Рэтклифф собирается уволить до 300 сотрудников "Манчестер Юнайтед" после своего прихода к управлению клубом с "Олд Траффорд".
В данный момент 71-летний Рэтклифф ожидает, когда Премьер-Лига одобрит его сделку с семейством Глэйзеров по приобретению 25% акций "Юнайтед".
"Юнайтед" подтвердил, что Рэтклифф получит контроль над футбольными операциями клуба, и сэр Джим уже наметил несколько областей, которые нуждаются в его вмешательстве.
По информации The Guardian, Рэтклифф собирается нанять внешнего аудитора, чтобы оценить кадровую структуру клуба и расходы на нее для последующей оптимизации штата.
Сейчас у Юнайтед" не менее 1,000 сотрудников, и увольнению могут быть подвергнуты около 25-30% из них.
Эта мера поможет "Юнайтед" высвободить дополнительные средства и направить их на трансферы, оставаясь в рамках правил финансового фейр-плей.
26.12.2023 22:00
Просмотров: 352
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Главное чтобы ТенХаг и Рэшфорд вошли в этот список 300
(ответить)
1) половину уволить
2) заменить тенхага на когонибудь своего аля кэррика
3) вернуть свою молодежь в состав + вернуть из других клубов гринвудов/ хендерсонов, распродать всех распиарок.
4) вернуть Криро в качестве спортдира аля как Вандерсар в аяксе
5) пригласить Поттера и его команду
6) инвестировать 200-300кк и вперед брать покеры.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий