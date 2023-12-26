Рэтклифф уволит до 300 сотрудников "Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф собирается уволить до 300 сотрудников "Манчестер Юнайтед" после своего прихода к управлению клубом с "Олд Траффорд".

В данный момент 71-летний Рэтклифф ожидает, когда Премьер-Лига одобрит его сделку с семейством Глэйзеров по приобретению 25% акций "Юнайтед".



"Юнайтед" подтвердил, что Рэтклифф получит контроль над футбольными операциями клуба, и сэр Джим уже наметил несколько областей, которые нуждаются в его вмешательстве.



По информации The Guardian, Рэтклифф собирается нанять внешнего аудитора, чтобы оценить кадровую структуру клуба и расходы на нее для последующей оптимизации штата.



Сейчас у Юнайтед" не менее 1,000 сотрудников, и увольнению могут быть подвергнуты около 25-30% из них.



Эта мера поможет "Юнайтед" высвободить дополнительные средства и направить их на трансферы, оставаясь в рамках правил финансового фейр-плей.