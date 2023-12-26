Гвардиола призвал не списывать "Сити" со счетов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил, что было бы ошибкой списывать его команду со счетов в чемпионской гонке Премьер-Лиге.

Выиграв клубный Чемпионат Мира, "Сити" возвращается к выступлениям в Премьер-Лиге выездным матчем против "Эвертона" в среду.



"Сити" выиграл лишь один из шести последних матчей Премьер-Лиги, выбыв за пределы топ-4, однако Гвардиола чувствует, что многие люди поспешны в своих выводах насчет "горожан".



"Такова наша профессия. Когда ты не побеждаешь, ты — ничто, ты — ноль. Чем больше ты побеждаешь, тем больше они желают твоего провала. Но наши победы, наши трофеи невероятны".



"В момент, когда ты не побеждаешь, у людей будут возникать сомнения, но это мило. Это нормально. Сомневайтесь на здоровье. Посмотрим, что случится. Мы играем весьма похожим образом относительно наших лучших уровней за эти последние восемь лет. Но мы не побеждаем, и теперь это кризис, это катастрофа", — цитирует Гвардиолу ESPN.