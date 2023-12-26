"Ливерпуль" собирается купить Инасиу в январе

Гонсалу Инасиу "Ливерпуль" активизировал свой интерес к защитнику "Спортинга" Гонсалу Инасиу после потери с травмой Костаса Цимикаса.

Напомним, против "Арсенала" в минувший уикенд Цимикас получил перелом ключицы, угодив в лазарет к своему конкуренту по левому флангу обороны Энди Робертсону.

Закрыть позицию левого защитника может Джо Гомес, но это создает напряжение в центре обороны, где Жоэль Матип порвал крестообразные связки колена и уже не сыграет в этом сезоне. Гомес также страхует Трента Александер-Арнольда справа в обороне.

В сложившейся ситуации, утверждает TEAMtalk, "Ливерпуль" готов ускорить на полгода приглашение центрального защитника, изначально планируя осуществить это только следующим летом.

Приоритетной целью "Ливерпуля" называется Инасиу, который в августе заключил со "Спортингом" новый контракт, поднявший стоимость его выкупа до 60 миллионов евро (52 млн. фунтов).

Чтобы позволить себе покупку 22-летнего португальца, которого также сватают в "Челси" и "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю", возможно, придется кого-нибудь продать в январе.


Метки Инасиу, Ливерпуль, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. kylixgunner 26.12.2023 20:20 # kylixgunner
    Португальцы в Ливерпуле чувствуют себя не очень

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  2. liverpool888 26.12.2023 20:15 # liverpool888
    Филлипс, Келлехер, Тьяго. Больше жертвовать некем.

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