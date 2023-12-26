"Ливерпуль" собирается купить Инасиу в январе
"Ливерпуль" активизировал свой интерес к защитнику "Спортинга" Гонсалу Инасиу после потери с травмой Костаса Цимикаса.
Напомним, против "Арсенала" в минувший уикенд Цимикас получил перелом ключицы, угодив в лазарет к своему конкуренту по левому флангу обороны Энди Робертсону.
Закрыть позицию левого защитника может Джо Гомес, но это создает напряжение в центре обороны, где Жоэль Матип порвал крестообразные связки колена и уже не сыграет в этом сезоне. Гомес также страхует Трента Александер-Арнольда справа в обороне.
В сложившейся ситуации, утверждает TEAMtalk, "Ливерпуль" готов ускорить на полгода приглашение центрального защитника, изначально планируя осуществить это только следующим летом.
Приоритетной целью "Ливерпуля" называется Инасиу, который в августе заключил со "Спортингом" новый контракт, поднявший стоимость его выкупа до 60 миллионов евро (52 млн. фунтов).
Чтобы позволить себе покупку 22-летнего португальца, которого также сватают в "Челси" и "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю", возможно, придется кого-нибудь продать в январе.
26.12.2023 20:00
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