Рэтклифф попросил фанатов МЮ о "времени и терпении"

Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф обратился к болельщикам "Манчестер Юнайтед", попросив "времени и терпения".

В канун Рождества "Юнайтед" объявил, что Рэтклифф согласовал покупку 25% акций клуба, получает контроль над футбольными операциями "красных дьяволов" и обязуется инвестировать 236 миллионов фунтов в инфраструктуру.



В данный момент эта сделка находится на одобрении у Премьер-Лиги, и данный процесс займет от шести до восьми недель. Готовясь приступить к работе, Рэтклифф обратился к болельщикам "Юнайтед" и предостерег от поспешных ожиданий.



"Я уверен, что мы сможем обеспечить успех на футбольном поле, дополнив им тот коммерческий успех, которым наслаждается клуб".



"Это потребует времени и терпения, к которым нужно приложить строгость и высочайший уровень профессионального управления".



"Вы амбициозны в отношении "Манчестер Юнайтед", и мы — тоже. В спорте не бывает гарантий, и изменения могут потребовать времени, но мы здесь надолго, и вместе мы хотим помочь "Манчестер Юнайтед" вернуться туда, где клубу положено быть — на самой вершине английского, европейского и мирового футбола".



"Я принимаю эту ответственность очень серьезно", — говорится в письме Рэтклиффа.