Нуну получил извинения от Уэбба за удаление Боли
Наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту поведал, что глава судейского корпуса Ховард Уэбб извинился перед ним за крайне спорное удаление защитника Вилли Боли в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".
В минувшую субботу "Форест" потерпел домашнее поражение 2:3 от "Борнмута", с середины первого тайма играя вдесятером после удаления Боли.
Болельщики и медиа назвали решение рефери Роберта Джонса одним из самых шокирующих судейских решений в этом сезоне, и "лесники" даже подали официальную жалобу на человека со свистком.
Тем не менее, Эшпириту Санту не хочет на этом зацикливаться — особенно после того, как Уэбб признал, что Джонс ошибся.
"Давайте не будем говорить об этом. Это было тяжело, это было плохо решение".
"Рефери находится в отличном положении, чтобы все разглядеть, и ему не следовало сразу показывать красную карточку. Я много раз видел повторы, и я не могу понять его решение"
"Я получил сообщение (с извинениями от Уэбба), мы приняли их, и мы движемся дальше", — сообщил Эшпириту Санту Amazon Prime.
26.12.2023 18:00
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Такое ощущение что в АПЛ судят дворовые судья из Омска, когда играют мужыки после работы!
Им блин все дали - видео повторы есть! Моя девушка, которой я когда-то все-таки объяснил что такое офсайд, даже понимает по этим видео повторам, причем зациклиным и с разных ракурсов, что произошло нарушение или нет! Толку что мент извинился. Позорище!
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