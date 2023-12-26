Сэр Джим Рэтклифф получил совет сравнять "Олд Траффорд" с землей и построить для "Манчестер Юнайтед" совершенно новый стадион.

Договорившись о покупке 25% акций "Юнайтед", Рэтклифф также согласился вложить 300 миллионов долларов (236 млн. фунтов) в инфраструктуру клуба.



Вскоре Рэтклиффу предстоит принять важное решение насчет "Олд Траффорд", и у сэра Джима есть три варианта: ограничиться небольшими косметическими изменениями, реконструировать Южную трибуну или построить совершенно новый стадион.



Соответствующие варианты были предложены "Юнайтед" архитектурным бюро Populous, которое стоит за новым стадионом "Тоттенхэма", и исполнительный директор фирмы Крис Ли считает, что Рэтклифф должен пойти по самому затратному пути — речь о проекте стоимостью 2 млрд. фунтов.



"Ну, как мне кажется, строительство нового стадиона может оказаться самым эффективным решением".



"Да, первоначальные затраты здесь самые высокие из трех вариантов, но там так много прилегающей земли для строительства".



"Они могли бы продолжать использовать существующий стадион, пока идут строительные работы, избежав падения доходов от проведения матчей".



С архитектурной точки зрения, наличие свободного пространства позволяет сотворить нечто по-настоящему инновационное и захватывающее. Там не было бы конструктивных ограничений", — сообщил Ли The Telegraph.