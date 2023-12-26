Ван Дейк: "Стабильность — самая сложная вещь в футболе"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал свою команду сохранить стабильность, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Сыграв с "Арсеналом" вничью 1:1, "Ливерпуль" упустил возможность встретить Рождество в качестве лидера Премьер-Лиги, однако позиция "красных" в таблице более чем благоприятна.



Ван Дейк надеется, что его команда не допустит спада в ближайшие месяцы и будет готова совершить рывок, когда сезон выйдет на финишную прямую.



"Стабильность — самая сложная вещь в футболе. Сейчас декабрь, и предстоит сыграть еще так много матчей".



"Нам нужно продолжать идти вперед и поддерживать стабильность, что является ключом к успеху. Никогда не знаешь, чем все закончится, мы просто движемся матч за матчем".



"Чемпионская гонка еще не окончена — в феврале или марте мы сможем увидеть, кто реально претендует на титул. Сейчас нам нужно убедиться, что мы высоко находимся в таблице. У нас есть мастерство, чтобы быть стабильными, но стабильность — это вещь, которой сложнее всего добиться игроками команде".



"В данный момент у нас с этим порядок, и мы должны стараться продолжать побеждать", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.