Ван Дейк: "Стабильность — самая сложная вещь в футболе"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал свою команду сохранить стабильность, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
Сыграв с "Арсеналом" вничью 1:1, "Ливерпуль" упустил возможность встретить Рождество в качестве лидера Премьер-Лиги, однако позиция "красных" в таблице более чем благоприятна.
Ван Дейк надеется, что его команда не допустит спада в ближайшие месяцы и будет готова совершить рывок, когда сезон выйдет на финишную прямую.
"Стабильность — самая сложная вещь в футболе. Сейчас декабрь, и предстоит сыграть еще так много матчей".
"Нам нужно продолжать идти вперед и поддерживать стабильность, что является ключом к успеху. Никогда не знаешь, чем все закончится, мы просто движемся матч за матчем".
"Чемпионская гонка еще не окончена — в феврале или марте мы сможем увидеть, кто реально претендует на титул. Сейчас нам нужно убедиться, что мы высоко находимся в таблице. У нас есть мастерство, чтобы быть стабильными, но стабильность — это вещь, которой сложнее всего добиться игроками команде".
"В данный момент у нас с этим порядок, и мы должны стараться продолжать побеждать", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.
26.12.2023 16:00
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ЛГБТпуль стабильные неудачники.
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Стабильность признак мастерства. Кто не обладает стабильностью, тот и мастерством не обладает.
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