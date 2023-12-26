Саттон уверен, что Джеррард не получит работу в большом клубе Премьер-Лиги

Бывший нападающий "Селтика" Крис Саттон считает, что главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард не сможет получить работу в серьезном клубе Премьер-Лиги.

Некогда Юрген Клопп открыто намекал, что Джеррард может стать его преемником в качестве наставника "Ливерпуля", однако с тех пор тренерская карьера легенды "красных" пошла не по плану.



Получив опыт в "Рейнджерс", Джеррард перешел на работу в "Астон Виллу", где с треском провалился и чуть более года назад уступил свое место Унаи Эмери.



Сейчас Джеррард без особого успеха трудится в Саудовской Аравии, и Саттон убежден, что любой клуб, который позовет Стивена, будет руководствоваться только его громким именем, а не тренерскими навыками.



"В Шотландии он завоевал один трофей из девяти. Вы не совсем понимаете уровень конкуренцию наверху в Шотландии. Его много хватили, и он заслужил некоторую похвалу, но она была чрезмерной".



"Из-за чрезмерной похвалы он и получил работу в "Вилле". А теперь мы видим, каким образом Унаи Эмери, заменивший его тренер, выступает с примерно тем же составом "Виллы". Думаю, Джеррард был слегка ослеплен Коутиньо, его приглашением и разговорами о выходе на следующий уровень".



"Он отправился в Саудовскую Аравию, и похоже на то, что это не работает. Получит ли он другую работу в футболе? Да, если захочет. Почему? Потому что он обладает таким огромным профилем. Но ему придется приложить усилия, чтобы получить другую работу".



"Никакая из команд в топ-8 Премьер-Лиги не предложит ему работу, этому просто не бывать. Так что это зависит от него и от того, насколько голоден он будет после саудовского эпизода своей карьеры. Посмотрим".



"Если он и получит другую работу, то только благодаря своему профилю, а не тому, чего он на самом деле добился в качестве тренера", — цитирует Саттона Daily Mail.