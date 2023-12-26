Каррагер считает, что шансы "Арсенала" на титул выше, чем у "Ливерпуля"

Ливерпуль — Арсенал Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что шансы "Арсенала" на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне выше, чем у "Ливерпуля".

В минувшую субботу "Арсенал" сыграл вничью 1:1 на поле "Ливерпуля", благодаря чему встретил Рождество единоличным лидером Премьер-Лиги.

По мнению Каррагера, у "Арсенала" есть большое преимущество, которое заключается в надежной обороне.

"Шансы на титул? Думаю, я бы предпочел "Арсенал", нежели "Ливерпуль". Когда я смотрю на мощь их центральных защитников и Деклана Райса, то они выглядят по-настоящему надежно".

"Выезд на "Энфилд" получился тяжелым для них, но они позволили своему сопернику создать не так много моментов. То же самое во время выезда к "Астон Вилле", когда им не повезло проиграть".

"А "Ливерпуль" и "Астон Вилла" — это лучшие две команды по игре дома в этом сезоне, как свидетельствует статистика. И хотя "Арсенал" набрал только очко в этих двух матчах, их игра впечатлила меня сильнее, нежели количество набранных очков", — сообщил Каррагер Sky Sports.


Метки Арсенал, Каррагер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. chelsae88 26.12.2023 14:57 # chelsae88
    Да нет шансов у педиков, во второй половине сезона сольют как обычно)

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  2. gerrard08 26.12.2023 14:17 # gerrard08
    Согласен, у гг более сбалансированный состав.

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