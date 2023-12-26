Семь вещей, что мы узнали в 18-м туре

"Челси" потерпел очередное поражение, "Астон Вилла" не воспользовалась возможностью стать рождественским чемпионом, а аутсайдеры синхронно набрали очки, оживляя интригу в зоне вылета. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





"Челси" — на своем месте в таблице



Результат матча "Вулверхэмптона" и "Челси" не удивил — проблемы для "синих" в матче с крепкой командой Гари О'Нила были ожидаемыми, и очередное поражение команды Маурисио Почеттино не стало сенсацией.



У "Челси" снова не было дисциплины на поле — пять желтых карточек увеличили аномальную коллекцию "горчичников" "синих" в этом сезоне, и с каждым туром у команды Почеттино будет все больше проблем с дисквалификациями, так как санкции за большое количество карточек идут снежным комом. К примеру, с "Кристал Пэлас" не сыграют Рахим Стерлинг и Коул Палмер.



"Челси" снова транжирил моменты и особенно в игре с "волками" этим отметился опытный Стерлинг, у которого было по убойному шансу в каждом из таймов. Стерлинг и Николас Джексон были небрежны в завершении, и это напрямую повлияло на результат матча, так как до перерыва у "синих" было преимущество, и они вполне могли запустить другой сценарий игры, с более позитивной для себя концовкой.



"Челси" стал худшей командой 2023 года в Премьер-Лиге, проиграв 19 матчей. Столько же поражений — у "Фулхэма", "Ноттингем Форест" и "Борнмута", и нет ничего удивительного, что "синие" находятся в компании этих команд в турнирной таблице.



Ничья "Арсенала" и "Ливерпуля" — лучший подарок для "Сити"



Какой уикенд для Гвардиолы и "Манчестер Сити"! "Горожане" не только смогли отпраздновать звание лучшей команды на планете своим триумфом на клубном Чемпионате Мира, но и увидели, что их путь обратно в чемпионскую гонку стал немного проще.



"Арсенал" и "Ливерпуль" отнеслись друг к другу слишком уважительно, чтобы результат их встречи был отличным от ничейного. При этом "канониры" смогли сохранить лидерство и стать "рождественским чемпионом", но этот результат больше всего порадовал "Сити", пропускавшего тур из-за поездки в Саудовскую Аравию.



Субботняя ничья на "Энфилде" в сочетании с неспособностью "Астон Виллы" обыграть "Шеффилд Юнайтед" дома означает, что три команды, начавшие выходные выше "Сити" в таблице, не смогли победить. Действующие чемпионы, возможно, и опустились на пятое место благодаря победе "Тоттенхэма" над "Эвертоном", но отрыв от вершины не стал таким большим, как они могли ожидать, когда сыграли вничью с "Кристал Пэлас" семь дней назад.



С Уайлдером у "клинков" есть надежда



Пока что сложно увидеть какие-то перспективы "Шеффилд Юнайтед" в этом сезоне, но с возвращением Криса Уайлдера у болельщиков "клинков" хотя бы появилась надежда. После того, как последний менеджер, сумевший удержать "клинков" в Премьер-Лиге, вернулся на свой пост, "Шеффилд Юнайтед" набрал в четырех матчах лишь на одно очко меньше, чем в 14 предыдущих.



"Шеффилд Юнайтед" проиграл "Ливерпулю" и "Челси", но даже эти поражения не были безнадежными, а вот с "Астон Виллой" команда была очень близка к тому, чтобы взять три очка на поле команды, которая едва не стала "рождественским чемпионом". Именно "клинки", как оказалось по итогам тура, помешали "Вилле" достигнуть промежуточного триумфа, так как победа в пятницу над "Шеффилд Юнайтед" вывела бы их на первое место, где команда Эмери и встретила бы Рождество при ничьей "Ливерпуля" и "Арсенала".



Но "Шеффилд Юнайтед" сейчас — не такой простой соперник, как осенью. Команда по полной программе использует "эффект нового менеджера" и в случае, если сможет обыграть в матче за шесть очков "Лутон" на Boxing Day, получит реальные шансы побороться за сохранение прописки, о чем еще недавно при Хекингботтоме не приходилось мечтать, когда "клинки" безнадежно проигрывали матч за матчем.



Борцы за выживание активизировались



Тур вообще вышел очень удачным для команд, находящихся в зоне вылета — если "Шеффилд Юнайтед" удалось сыграть вничью на поле "Виллы", то "Лутон" и "Бернли" и вовсе победили своих соперников.



"Лутон" все более уверенно чувствует себя в Премьер-Лиге — команда поверила в себя после ничьей с "Ливерпулем" и очень достойной игры против "Сити". Теперь, как минимум на своем поле, "шляпники" способны бороться за результат с большинством соперников, а обескровленный и деморализованный "Ньюкасл", сезон которого катится под откос, оказался вполне пригодным для того, чтобы "Лутон" взял три очка в своем типичном стиле "забей и защищайся".



"Бернли" играет ярче, но не всегда способен быть не только эффектным, но и эффективным. С "Фулхэмом" команде Венсана Компани удалось не только проявить свои лучшие качества в плане ведения игры, контроля мяча, но и превзойти соперника в физике и желании — исход матча был решен во втором тайме, хотя ранее "бордовые" после перерыва чаще теряли преимущество, чем добывали его.



Тен Хагу будет сложно избежать увольнения



Для лучшего менеджера ноября декабрь продолжает дарить разочарования — "Манчестер Юнайтед" без вопросов проиграл "Вест Хэму", а Эрик Тен Хаг снова стал главным претендентом на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге на фоне серии из четырех матчей без забитых голов.



Приход в число совладельцев и акционеров клуба сэра Джима Рэтклиффа не предвещал ничего хорошего для голландца по умолчанию, а с нынешними результатами "Юнайтед" вероятность смены менеджера на "Олд Траффорд" увеличивается. В игре "Юнайтед" нет никакой позитивной динамики в этом сезоне, и каким бы жестким ни был кадровый кризис "красных дьяволов", оправданием для Тен Хага он быть не может, так как игроки, на которых он делал ставку (в первую очередь — Антони), разочаровывают больше всего.



"Вест Хэм" был лучшей командой в матче с МЮ, хоть команда Дэвида Мойеса сейчас так же далека от оптимальной формы. Четыре матча без голов — удручающая иллюстрация импотенции "Юнайтед" в атаке, где уже давно все строится на редких индивидуальных вспышках у отдельных игроков, но нет и близко какой-то системы.



Ираола ждет подарок на Новый Год



Андони Ираола не стал лучшим менеджером месяца в ноябре по той причине, что в этом месяце было не так много матчей в Премьер-Лиге, и Тен Хагу удалось удивить достойными результатами "Манчестер Юнайтед" в трех матчах, но в декабре нет сомнений в том, что именно рулевой "Борнмута" получит эту награду.



Начиная с 11 ноября, "вишневые" набрали 16 очков из 18 возможных, сыграв вничью лишь с пребывающей в такой же впечатляющей форме "Астон Виллой". Обыграны были не только конкуренты в борьбе за выживание (наверное, бывшие), но и "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас". Причем победы "Борнмута" были уверенными и по счету, и по игре, и только с "Ноттингем Форест" можно было сказать, что "вишневым" немного повезло с удалением защитника Боли у соперника и победным голом в компенсированное время.



Эдди Хау под давлением



Эдди Хау далеко не первый раз сталкивается с давлением, находясь у руля "Ньюкасла", но, кажется, нынешний момент — самый сложный для английского менеджера на "Сент-Джеймс Парк".



В какой-то момент показалось, что Хау вырулил после неудачного старта, и команда начала набирать обороты и в Лиге Чемпионов, и в английском первенстве, но кадровый кризис, накрывший "сорок", привел их к провальному декабрю, который может испортить весь сезон. "Ньюкасл" вылетел из Лиги Чемпионов и Кубка Лиги, опустился на седьмое место в турнирной таблице в чемпионате и рискует провалиться еще ниже, так как в начале года сыграет с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".



Кадровый кризис "сорок" все еще актуален, но сегодня им нужно кровь из носу обыгрывать "Ноттингем Форест", чтобы остановить падение и набрать очки перед сложнейшим началом года. "Сорок" ждут три матча кряду с соискателями чемпионского титула, так как после "Ливерпуля" и "Сити" их ждет еще и поединок с "Астон Виллой" на выезде, и в нынешнем положении "сорок" сложно прогнозировать тут весомый "улов" в матчах с лидерами.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru