Берли считает, что Джексон недостаточно хорош для Премьер-Лиги

Бывший полузащитник "Челси" и сборной Шотландии Крейг Берли обрушился с критикой на нападающего "синих" Николаса Джексона.

В минувшее воскресенье Джексон не смог предотвратить поражение "Челси" со счетом 2:1 от "Вулверхэмптона", лишь отметившись очередными упущенными моментами и очередной желтой карточкой.



По мнению Берли, купленный у "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов не годится на роль основного нападающего "Челси", и ответственность за это должны взять на себя спортивные директора лондонского клуба.



"Они ("Челси") ужасны впереди. Нико Джексон — кто-нибудь должен объяснить мне, что он делает на поле. Сегодня он играл немного позади Бройи, но затем они перестроились".



"Играя нападающего, он получил уже восемь желтых карточек. Это, наверное, больше, чем он нанес ударов по воротам".



"Это просто ужасно и вновь вызывает вопросы к селекционному департаменту, потому что очевидно, что он недостаточно хорош, чтобы играть ведущего нападающего в Премьер-Лиге", — сообщил Берли ESPN.



