Ван Дейк хочет помочь Конате стать одним из лучших в мире на своей позиции

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его партнер по команде Ибраима Конате обладает всем необходимым, чтобы стать одним из лучших центральных защитников в мире.

Действуя в паре с Ван Дейком, Конате заслужил высокие оценки своей игрой против "Арсенала" в минувший уикенд (1:1). Ибраима совершенно не позволил развернуться Габриэлю Жезусу, как и заменившему бразильца Эдди Нкетиа.



По мнению Ван Дейка, Конате способен играть еще лучше. Виргил хочет использовать свой опыт, чтобы помочь 24-летнему французу реализовать весь свой потенциал.



"Он все еще растет. Он выдающийся защитник. У него есть все необходимое для современного футболиста, чтобы стать центральным защитником абсолютного топ-уровня. Когда ты выступаешь за нас, спрос с тебя велик".



"Мы играем с мячом, держим высокую линию обороны, и тебе нужна скорость, чтобы покрывать расстояние и защищаться при передачах тебе за спину. Ему нужна скорость, а также игра головой. Он хорош в этом".



"Важно привыкнуть играть каждые три дня, следить за своим организмом, контролировать матчи и тренировки, а также знать, когда нужно делать делать определенные вещи".



"Он учится. Я много разговариваю с ним насчет определенных вещей, потому что моя обязанность — делиться своим опытом. Он все еще учится и может стать даже лучше, чем сейчас. То же самое с Джареллом Куансой".



"Я просто пытаюсь делиться своим опытом. Я уже достаточно давно в футболе и был довольно успешен. Я пытаюсь передать это молодым игрокам".



"Эти игроки в его возрасте даже лучше, чем был я. Но, разумеется, тебе нужно поддерживать высокий уровень на протяжении длительного времени. Я доволен, как он пока что выступает, но он может быть лучше, он может прогрессировать. Приятно видеть прогресс и развитие, а также приятно видеть, что они слушают и что они готовы слушать и учиться. Посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.