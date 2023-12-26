19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей Boxing Day

Бруну Фернандеш и Дуглас Луис Во вторник, 26 декабря, пятью поединками стартует 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 15:30

"Ньюкасл" набрал только пять очков из 27 последних доступных на выезде, но дома одержал семь побед кряду в Премьер-Лиге и пропустил лишь один гол. "Ноттингем Форест" не побеждает с начала ноября, проиграв шесть из семи последних матчей в чемпионате. "Сороки" ни разу не уступили в 10 своих встречах с "лесниками в Премьер-Лиге (7 побед, 3 ничьи), а все пять последних выиграли с общим счетом 13:2.

Защитник "Ньюкасла" Джамаал Ласселс, вынужденно замененный в первом тайме матча против "Лутона", под вопросом. Рискует не вернуться вовремя Жоэлинтон.

Защитник "Форест" Вилли Боли приступает к трехматчевой дисквалификации после своего удаления против "Борнмута". Серж Орье, Фелипе, Ибраим Сангаре и Тайво Авоньи травмированы.

БОРНМУТ — ФУЛХЭМ 18:00

"Борнмут" набрал 16 очков из 18 последних доступных в Премьер-Лиге. "Фулхэм" не выиграл ни одного из восьми последних выездных поединков в чемпионате — с победы 0:1 над "Эвертоном" в первом туре. "Вишенки" потерпели только одно поражение в 12 последних встречах с "дачниками" в чемпионате (6 побед, 5 ничьих) — 0:1 дома в апреле 2019.

"Борнмут" устроит фитнес-тест для Адама Смита и Льюиса Кука. Милош Керкез и Хамед Траоре также под вопросом.

Нападающий "Фулхэма" Рауль Хименес продолжает отбывать дисквалификацию. Виллиан едва ли успеет залечить икроножнцю мышцу. Тим Рим и Адама Траоре остаются в лазарете.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЛУТОН 18:00

"Шеффилд Юнайтед" набрал четыре очка в четырех матчах при Крисе Уайлдере — лишь на одно меньше, чем в 14 первых поединках этого сезона Премьер-Лиги при Поле Хекингботтоме. "Лутон" одолел "Ньюкасл" в минувшую субботу (1:0), впервые в этой кампании сохранив свои ворота на замке. "Клинки" проиграли только одну из семи последних встреч со "шляпниками" в чемпионате (3 победы, 3 ничьи).

Из-за перебора желтых карточек "Шеффилд Юнайтед" будет лишен Джейдена Богла. Густаво Хамер может вернуться в стартовый состав.

Полузащитник "Лутона" Марвелус Накамба возвращается после матча дисквалификации.

БЕРНЛИ — ЛИВЕРПУЛЬ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз

Ливерпуль "Бернли" проиграл восемь из девяти домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. "Ливерпуль" забивал в каждом из 13 последних выездных поединков чемпионата (всего 30 голов). "Красные" одержали семь побед в восьми выездах к "бордовым" в рамках Премьер-Лиги.

Из лазарета Бернли" готовы вернуться Йоханн Берг Гудмундссон, Джек Корк и Аарон Рэмси. Лука Колеошо продолжает лечиться.

"Ливерпуль" потерял Костаса Цимикаса с переломом лодыжки. Луис Диас под вопросом из-за ушиба колена. Энди Робертсон, Алексис Макаллистер и Диогу Жота вернутся уже в январе.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Манчестер Юнайтед" потерпел четыре поражения в семи последних домашних матчах Премьер-Лиги (3 победы). "Астон Вилле" не проигрывает уже 10 поединков кряду во всех соревнованиях (7 побед, 3 ничьи). "Вилланы" одержали две победы в четырех последних встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиги — как и в 51 предыдущей (12 ничьих, 37 поражений).

Защитник "Юнайтед" Диогу Далот снова доступен после матча дисквалификации. Рафаэль Варан и Антони Мартиаль могут вернуться после болезни, но Харри Магуайр пока не готов играть.

Защитник Пау Торрес готов помочь "Астон Вилле", несмотря на проблемы с лодыжкой. Мэтти Кэш и Бубакар Камара дисквалифицированы. У Юри Тилеманса повреждение икроножной мышцы.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2023 10:00

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  1. hunter022 26.12.2023 10:34 # hunter022
    Неужели? с почином первый удачный прогноз...

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  2. chelsea88 26.12.2023 10:30 # chelsea88
    Челси опять проиграет

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  3. narcot 26.12.2023 10:22 # narcot
    опять пусня посбивала украинские самолёты после признания своих потерь))) самолёты засекли на взлеты и приземлили, а запущенные ракеты нит))))



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    Шесть зданий повреждены — там выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых.

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    Средства ПВО уничтожили два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет, отметили в ведомстве

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  4. kellborn 26.12.2023 10:20 # kellborn
    А какого хуя не все матчи то в новости? Она типо дополняться будет, или Михаил хер забил на пол пути?

    Если что, я не в претензию. Все понимаю. Я бы тоже заебался писать о всех матчах. Тем более, все равно никто не читает

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  5. superglor 26.12.2023 10:13 # superglor
    День бокса? Кто боксирует? И зачем футбол в этот же день?

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  6. narcot 26.12.2023 10:13 # narcot
    Путин запретил выдавать материнский капитал мигрантам, получившим гражданство после рождения детей


    ну нихуя соби

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