19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей Boxing Day

Во вторник, 26 декабря, пятью поединками стартует 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 15:30



"Ньюкасл" набрал только пять очков из 27 последних доступных на выезде, но дома одержал семь побед кряду в Премьер-Лиге и пропустил лишь один гол. "Ноттингем Форест" не побеждает с начала ноября, проиграв шесть из семи последних матчей в чемпионате. "Сороки" ни разу не уступили в 10 своих встречах с "лесниками в Премьер-Лиге (7 побед, 3 ничьи), а все пять последних выиграли с общим счетом 13:2.



Защитник "Ньюкасла" Джамаал Ласселс, вынужденно замененный в первом тайме матча против "Лутона", под вопросом. Рискует не вернуться вовремя Жоэлинтон.



Защитник "Форест" Вилли Боли приступает к трехматчевой дисквалификации после своего удаления против "Борнмута". Серж Орье, Фелипе, Ибраим Сангаре и Тайво Авоньи травмированы.



БОРНМУТ — ФУЛХЭМ 18:00



"Борнмут" набрал 16 очков из 18 последних доступных в Премьер-Лиге. "Фулхэм" не выиграл ни одного из восьми последних выездных поединков в чемпионате — с победы 0:1 над "Эвертоном" в первом туре. "Вишенки" потерпели только одно поражение в 12 последних встречах с "дачниками" в чемпионате (6 побед, 5 ничьих) — 0:1 дома в апреле 2019.



"Борнмут" устроит фитнес-тест для Адама Смита и Льюиса Кука. Милош Керкез и Хамед Траоре также под вопросом.



Нападающий "Фулхэма" Рауль Хименес продолжает отбывать дисквалификацию. Виллиан едва ли успеет залечить икроножнцю мышцу. Тим Рим и Адама Траоре остаются в лазарете.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЛУТОН 18:00



"Шеффилд Юнайтед" набрал четыре очка в четырех матчах при Крисе Уайлдере — лишь на одно меньше, чем в 14 первых поединках этого сезона Премьер-Лиги при Поле Хекингботтоме. "Лутон" одолел "Ньюкасл" в минувшую субботу (1:0), впервые в этой кампании сохранив свои ворота на замке. "Клинки" проиграли только одну из семи последних встреч со "шляпниками" в чемпионате (3 победы, 3 ничьи).



Из-за перебора желтых карточек "Шеффилд Юнайтед" будет лишен Джейдена Богла. Густаво Хамер может вернуться в стартовый состав.



Полузащитник "Лутона" Марвелус Накамба возвращается после матча дисквалификации.



БЕРНЛИ — ЛИВЕРПУЛЬ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Бернли" проиграл восемь из девяти домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. "Ливерпуль" забивал в каждом из 13 последних выездных поединков чемпионата (всего 30 голов). "Красные" одержали семь побед в восьми выездах к "бордовым" в рамках Премьер-Лиги.



Из лазарета Бернли" готовы вернуться Йоханн Берг Гудмундссон, Джек Корк и Аарон Рэмси. Лука Колеошо продолжает лечиться.



"Ливерпуль" потерял Костаса Цимикаса с переломом лодыжки. Луис Диас под вопросом из-за ушиба колена. Энди Робертсон, Алексис Макаллистер и Диогу Жота вернутся уже в январе.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" потерпел четыре поражения в семи последних домашних матчах Премьер-Лиги (3 победы). "Астон Вилле" не проигрывает уже 10 поединков кряду во всех соревнованиях (7 побед, 3 ничьи). "Вилланы" одержали две победы в четырех последних встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиги — как и в 51 предыдущей (12 ничьих, 37 поражений).



Защитник "Юнайтед" Диогу Далот снова доступен после матча дисквалификации. Рафаэль Варан и Антони Мартиаль могут вернуться после болезни, но Харри Магуайр пока не готов играть.



Защитник Пау Торрес готов помочь "Астон Вилле", несмотря на проблемы с лодыжкой. Мэтти Кэш и Бубакар Камара дисквалифицированы. У Юри Тилеманса повреждение икроножной мышцы.