Каррагер не удивлен, что МЮ проиграл "Вест Хэму"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что его ничуть не удивило поражение "Манчестер Юнайтед" от "Вест Хэма" в минувшую субботу.

После поражения 2:0 на Лондонском стадионе главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг пребывал в приподнятом настроении, заявив, что его команда доминировала над соперником и контролировала игру.



Каррагер не может согласиться с таким мнением и считает, что поражение "Юнайтед" было закономерным. При этом Джейми шокирован, что "красные дьяволы", несмотря на все свои удачи, держатся так высоко в таблице Премьер-Лиги.



"Я слышал слова их тренера о том, что они контролировали игру, и это слегка напомнило мне тренеров, которые были у меня, когда дорабатывали свой последний сезон, и их дела шли неважно".



"Я видел матч, и это была действительная слабая игра для обеих команд. Когда я увидел составы, я ни минуты не думал, что "Манчестер Юнайтед" одержит победу. И когда "Вест Хэм" выиграл 2:0, я не был шокирован этим. Я подумал, что так и должно быть, когда увидел составы".



"Пакета поучаствовал в обоих голах, он был лучшим игроком на поле, и я знал это, еще до матча".



"Наибольший шок для меня в том, где "Манчестер Юнайтед" располагается в таблице. Я не могу поверить, как часто я вижу, что они играют плохо. Несмотря на это, если бы они два-три раза добыли положительный результат в этих матчах, они были бы не так далеко от зоны Лиги Чемпионов. И это наибольший шок для меня".



"Но прямо сейчас у них команда среднего уровня, и худшая вещь, которую когда-либо можно сказать насчет "Манчестер Юнайтед", заключается в том, что они скучные, и я не пытаюсь их задеть. В мое время мы были соперниками, но это всегда были захватывающие матчи. Ты заранее знал, что это будет битва не на жизнь, а на смерть".



"Они забили 18 голов. Они забили столько же голов, как "Лутон", и это просто не может быть "Манчестер Юнайтед", — сообщил Каррагер в подкасте Гари Невилла.