Тен Хаг: "Мы должны исправить ситуацию и делать вещи по-другому"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг обратился к своей команде в преддверии матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

"Юнайтед" принимает "Виллу" на "Олд Траффорд" на Boxing Day, проиграв половину своих матчей в этом сезоне и не забивая уже четыре поединка Премьер-Лиги кряду.



Одновременно этот матч становится началом новой эры для "Юнайтед", учитывая приобретение сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций клуба, и Тен Хаг требует, чтобы его команда прибавила.



"Мы знаем, каковы стандарты "Манчестер Юнайтед", и мы должны побеждать как команда".



"Я должен брать ответственность, и игроки должны брать ответственность. Каждый отдельный человек здесь должен выкладываться на 100 процентов, исходя из ответственности, которая на нас лежит".



"Игроки должны проявлять себя в каждом матче. Возможно, в такие момент от опытных игроков ты ожидаешь больше, чем от молодых. Но если ты достаточно хорош, значит ты достаточно взрослый".



"Мы должны делать это вместе. Возраст не имеет значения. Мы должны выставлять команду, которая должна побеждать в матчах".



"Вилла" в очень хорошей форме, и если ты создаешь моменты, ты должен использовать их, иначе те не будешь побеждать в матчах. Это очевидно".



"Уверен, наши болельщики очень расстроены. Мы должны исправить ситуацию и делать вещи по-другому".



"Мы очень ценим то, что они всегда поддерживают нас, даже когда мы терпим неудачи. В этом сезоне они всегда позади нас, и мы очень это ценим".



"Конечно, нам нужна любая помощь, но прежде всего команда и я должны делать свою работу", — цитирует Тен Хага Daily Mail.