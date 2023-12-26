"Манчестер Сити" обдумывает покупку Савиньо

"Манчестер Сити" ведет внутренние переговоры о целесообразности приобретения нападающего "Жироны" Савиньо следующим летом.

Этот сезон Савиньо проводит за испанскую "Жирону" на правах аренды из французского "Труа" — оба этих клуба входят в семейство City Football Group, флагманом которого является "Сити".



Савиньо забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 18 матчах Ла Лиги, чем привлек к себе внимание ряда клубов Премьер-Лиги и Бундеслиги.



Однако родственные отношения с "Жироной" и "Труа" дают "Сити" возможность перехватить Савиньо, и сейчас "горожане" решают, нужен ли 19-летний бразилец команде Хосепа Гвардиолы на следующий сезон, сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.



Трансфер Савиньо, который является продуктом академии "Атлетико Минейро", оценивается в 30 миллионов евро (26 млн. фунтов).