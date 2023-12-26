Уайт отметил игру Салиба и Габриэля

Бен Уайт из "Арсенала" отметил связку своих центральных защитников в лице Вильяма Салиба и Габриэля Магальяэса.

"Арсенал" встречает Рождество лидером Премьер-Лиги, и во многом это стало возможно благодаря надежной обороне — никто из команд в дивизионе не пропустил голов меньше, чем "канониры" (16).



И хотя Салиба с Габриэлем не помогли "Арсеналу" сохранить свои ворота на замке во время субботнего выезда к "Ливерпулю", Уайт чрезвычайно доволен своими партнерами по команде.



"Никому не удается доминировать против них с точки зрения скорости, с точки зрения силы. Нападающим тяжело противостоять им и извлекать хоть какую-нибудь выгоду для себя", — цитирует Уайта Daily Mirror.



Также Уайт оценил результат матча против "Ливерпуля" (1:1).



"Думаю, выезды сюда такие тяжелые, и вернуться домой с очком — это, наверное, позитив. Это свойственно нам — у нас такая позитивная команда. Мы хотели одержать победу здесь, и я думаю, вы видели это по нашей игре", — добавил Уайт.