Уайт отметил игру Салиба и Габриэля

Вильям Салиба и Габриэль Бен Уайт из "Арсенала" отметил связку своих центральных защитников в лице Вильяма Салиба и Габриэля Магальяэса.

"Арсенал" встречает Рождество лидером Премьер-Лиги, и во многом это стало возможно благодаря надежной обороне — никто из команд в дивизионе не пропустил голов меньше, чем "канониры" (16).

И хотя Салиба с Габриэлем не помогли "Арсеналу" сохранить свои ворота на замке во время субботнего выезда к "Ливерпулю", Уайт чрезвычайно доволен своими партнерами по команде.

"Никому не удается доминировать против них с точки зрения скорости, с точки зрения силы. Нападающим тяжело противостоять им и извлекать хоть какую-нибудь выгоду для себя", — цитирует Уайта Daily Mirror.

Также Уайт оценил результат матча против "Ливерпуля" (1:1).

"Думаю, выезды сюда такие тяжелые, и вернуться домой с очком — это, наверное, позитив. Это свойственно нам — у нас такая позитивная команда. Мы хотели одержать победу здесь, и я думаю, вы видели это по нашей игре", — добавил Уайт.


Метки Арсенал, Магальяэс, Салиба, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2023 00:05

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  1. chelsae88 26.12.2023 00:25 # chelsae88
    Ниче, скоро эти привозилы начнут косячить и он будет их уже хуями крыть)

    (ответить)

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