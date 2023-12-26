Уайт отметил игру Салиба и Габриэля
Бен Уайт из "Арсенала" отметил связку своих центральных защитников в лице Вильяма Салиба и Габриэля Магальяэса.
"Арсенал" встречает Рождество лидером Премьер-Лиги, и во многом это стало возможно благодаря надежной обороне — никто из команд в дивизионе не пропустил голов меньше, чем "канониры" (16).
И хотя Салиба с Габриэлем не помогли "Арсеналу" сохранить свои ворота на замке во время субботнего выезда к "Ливерпулю", Уайт чрезвычайно доволен своими партнерами по команде.
"Никому не удается доминировать против них с точки зрения скорости, с точки зрения силы. Нападающим тяжело противостоять им и извлекать хоть какую-нибудь выгоду для себя", — цитирует Уайта Daily Mirror.
Также Уайт оценил результат матча против "Ливерпуля" (1:1).
"Думаю, выезды сюда такие тяжелые, и вернуться домой с очком — это, наверное, позитив. Это свойственно нам — у нас такая позитивная команда. Мы хотели одержать победу здесь, и я думаю, вы видели это по нашей игре", — добавил Уайт.
26.12.2023 00:05
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Ниче, скоро эти привозилы начнут косячить и он будет их уже хуями крыть)
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