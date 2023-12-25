Приглашение полузащитника — приоритет для МЮ на январь

Приглашение полузащитника является приоритетной задачей для "Манчестер Юнайтед" на зимнее трансферное окно.

Недавно руководство "Юнайтед" призвало своих фанатов не ожидать особой активности от клуба в зимнее трансферное окно. "Красные дьяволы" ограничены в своих возможностях из-за правил финансового фейр-плей.



Как сообщает Manchester Evening News, любые приобретения в январе зависят от того, удастся ли "Юнайтед" избавиться от балласта.



Утверждается, что клуб с "Олд Траффорд" готов продать до пяти игроков первой команды, включая полузащитника Каземиро, который в данный момент травмирован.



Одной из возможных целей "Юнайтед" по укреплению центра поля является 19-летний Жоау Невеш, который получил свой шанс в первой команде "Бенфики" после отъезда Энцо Фернандеса в "Челси", а в октябре дебютировал за сборную Португалии.