"Юнайтед" может предложить работу Джулиану Уорду

Известный по работе в "Ливерпуле" Джулиан Уорд стал неожиданным кандидатом на должность спортивного директора "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Юнайтед" официально подтвердил, что британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф согласовал покупку 25% акций клуба, а также получает контроль на футбольными операциями "красных дьяволов".



Рэтклифф сможет назначить на ключевые должности своих людей, и одно из самых важных решений главе химической компании Ineos предстоит принять насчет спортивного директора.



По информации The Telegraph, Рэтклифф и соратники уже составляют список подходящих кандидатов, во главе которого находится Дэн Эшуорт из "Ньюкасла".



Однако задача переманить Эшуорта выглядит "крайне сложной". Более реалистичным вариантом для "Юнайтед" может стать Уорд, который посвятил "Ливерпулю" 11 лет своей карьеры.



Уорд шокировал "Ливерпуль" в ноябре 2022, когда анонсировал свой уход из клуба. Это случилось спустя считанные месяцы, как Джулиан заменил Майкла Эдвардса в роли спортивного директора.



Сообщается, что "Юнайтед" присматривался и к Эдвардсу, однако тот пока не планирует возвращаться к работе спортивным директором футбольного клуба.



Среди прочих кандидатов, рассматриваемых Рэтклиффом, называются Дуги Фридмен, Пол Митчелл, Ли Конгертон, Паоло Мальдини, Фредерик Массара и Андреа Берти.