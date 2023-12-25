"Астон Вилла" обдумывает покупку Ихеаначо

"Астон Вилла" проявляет интерес к нападающему "Лестера" Келечи Ихеаначо в преддверии зимнего трансферного окна.

Приглашение нападающего является приоритетной задачей для "Виллы" на январь. Главному тренеру Унаи Эмери нужен еще один игрок, который сможет конкурировать с Олли Уоткинсом, Леоном Бэйли и Муссой Диаби.



Ранее "Виллу" связывали с Тимо Вернером из "РБ Лейпциг", однако Football Insider утверждает, что на радаре у бирмингемского клуба также находится Ихеаначо.



В этом сезоне Келечи забил шесть голов и отдал две результативные передачи в 20 матчах за "Лестер", который в данный момент лидирует в Чемпионшипе.



27-летний нигериец может быть доступен для трансфера всего за 5-10 миллионов фунтов, потому что его контракт с "лисами" истекает в конце сезона, а попытки сторон договориться о продлении сотрудничества провалились.