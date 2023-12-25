Невилл: "Юнайтед" так нестабилен"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" отчаянно не хватает стабильности, и это проблема не только нынешнего сезона.

В минувшую субботу "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 от "Вест Хэма", в четвертом матче Премьер-Лиги подряд не сумев забить.



Невилл этим ничуть не удивлен и считает, что "Юнайтед" стал той командой, которая всегда готова разочаровать своих поклонников.



"Это меня совершенно не удивляет. Их ничья с "Ливерпулем" не ввела меня в заблуждение. Думаю, "Ливерпуль" сыграл ниже своего уровня. Думаю, они проявили некоторую стойкость и выдержали тот матч. Ничья на "Энфилде" всегда вызывает уважение".



"Но, думаю, теперь мы видимо, что этой команде — и я имею ввиду не только эту самую команду при этом самом тренере, я имею ввиду любую их команду при любом тренере в последние шесть, семь, восемь лет, потому что это было примерно одинаково — нельзя доверять".



"Они подведут тебя. Когда они дают тебе проблеск надежды, и когда кажется, что у них что-то начало получаться, они берут и проигрывают матч, который нельзя проигрывать. Их ждет "Вилла" на Boxing Day — они могут взять и выиграть этот матч, но затем проиграть "Форест" четыре дня спустя. Настолько это глупо".



"Они так нестабильны. Нестабильность — действительно плохая привычка во всех аспектах жизни. Тебе хочется быть надежным и стабильным, всегда соответствуя на семь или восемь баллов из 10. Надежность и стабильность очень важны во всех аспектах жизни. Ты должен быть стабилен в своей работе, а "Манчестер Юнайтед" нестабилен в своей работе".



"Эти проблемы глубоко уходят корнями, и мы так много раз говорили об этом. Это культурная проблема в клубе, и она может быть исправлена только через новых владельцев".



"И они по-прежнему плохо играют. Выходящие на поле игроки не проявляют себя с лучшей стороны, из-за чего тренер находится под огромным давлением", — сообщил Невилл в своем подкасте.