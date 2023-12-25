Тен Хаг не знает, почему у МЮ так много травм в этом сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его клубу не удалось установить причину такого большого количества травм в этом сезоне.

В различные моменты этого сезона потери "Юнайтед" достигали 11 игроков. Например, в субботу, когда "красные дьяволы" уступили "Вест Хэму" со счетом 2:0, Тен Хаг не мог рассчитывать на Лисандро Мартинеса, Харри Магуайра, Виктора Линделефа, Тирелла Маласиа, Каземиро и Мейсона Маунта.



"Юнайтед" даже инициировал внутреннее расследование по этому поводу, однако каких-либо однозначных выводов клубу сделать не удалось.



"Мы провели расследование, но есть так много факторов — невозможно указать на какой-то один фактор. В данный момент важнее всего то, что мы должны справляться с этим и должны работать над возвращением игроков в строй как можно скорее, потому что мы знаем, насколько силен наш состав, когда каждый в строю".



"Порой это также связано с невезением. Особенно больно от того, что у нас возникали проблемы в ключевых зонах. Как, например, сейчас в центре обороны, где травмирован не кто-то один, а многие. Долгое время у нас были проблемы на позиции левого защитника из-за потери Люка Шоу и Тирелла Маласиа".



"Затем у нас возникли проблемы на правом фланге, с Антони и Диалло. Так что у нас были трудности на многих ключевых позициях. И не забывайте про Каземиро — он игрок огромной важности для нас, и он уже давно недоступен. Ты должен справляться с этим, но каждые понимает, что отсутствие ключевых игроков будет иметь негативный эффект на результаты. Но мы все еще занимаем позицию, которая позволяет изменить нашу историю, изменить сезон", — цитирует Тен Хага The Guardian.