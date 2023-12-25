Рэтклифф может стать единоличным владельцем МЮ в будущем

Сделка по 25% акций "Манчестер Юнайтед" открывает дверь к выкупу сэром Джимом Рэтклиффом клуба целиком в будущем.

Накануне "Юнайтед" объявил, что Рэтклифф покупает 25% акций клуба за 1.25 млрд. фунтов. Также сэр Джим получает контроль над футбольными операциями "красных дьяволов" и обязуется инвестировать 236 млн. фунтов в инфраструктуру.



По информации The Telegraph, эта сделка, которой теперь предстоит получить одобрение Премьер-Лиге, может стать только первым этапом по полной продаже "Юнайтед" его нынешними хозяевами Глэйзерами.



Если в будущем Глэйзеры снова решат продать свои акции частично или полностью, то прежде всего они должны будут предложить их Рэтклиффу. Соответствующая договоренность зафиксирована в документах.



Однако у Рэтклиффа нет опции, которая позволяла бы ему по собственной инициативе выкупить доли американского семейства.