Рэтклифф может стать единоличным владельцем МЮ в будущем
Сделка по 25% акций "Манчестер Юнайтед" открывает дверь к выкупу сэром Джимом Рэтклиффом клуба целиком в будущем.
Накануне "Юнайтед" объявил, что Рэтклифф покупает 25% акций клуба за 1.25 млрд. фунтов. Также сэр Джим получает контроль над футбольными операциями "красных дьяволов" и обязуется инвестировать 236 млн. фунтов в инфраструктуру.
По информации The Telegraph, эта сделка, которой теперь предстоит получить одобрение Премьер-Лиге, может стать только первым этапом по полной продаже "Юнайтед" его нынешними хозяевами Глэйзерами.
Если в будущем Глэйзеры снова решат продать свои акции частично или полностью, то прежде всего они должны будут предложить их Рэтклиффу. Соответствующая договоренность зафиксирована в документах.
Однако у Рэтклиффа нет опции, которая позволяла бы ему по собственной инициативе выкупить доли американского семейства.
25.12.2023 18:00
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он скорее помрет, чем наступит это время
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