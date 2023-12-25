Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан отверг интерес из Саудовской Аравии.

В этом сезоне Варан не имеет регулярной игровой практики "Юнайтед", что подогревает слухи о возможном отъезде Рафаэля из Манчестера.



Ранее в декабре спортивный директор "Юнайтед" Джон Мерто даже летал в Саудовскую Аравию, где обсуждал возможные трансферы ряда игроков, включая 30-летнего игрока сборной Франции.



Однако французское издание L'Equipe утверждает, что окружение Варана дало понять, что трансфер в Саудовскую Аравию — "не вариант" для Рафаэля. То же самое касается Катара.



Добавим, Варана также связывают с возвращением в "Реал", которому нужна замена получившему тяжелую травму Давиду Алабе. Прежде Рафаэль говорил, что завершит карьеру в "Реале", "Юнайтед" или родном "Лансе".